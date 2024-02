Il Carnevale di Pontecorvo

Maschere e tradizioni

Informazioni, date e programma del Carnevale di Pontecorvo

Ildi, nella provincia diquasi al confine con la terra campanaè nato nel 1952. Secondo quanto narra la tradizione popolare, in quell’anno alcuni pontecorvesi in visita a Napoli acquistarono un pupazzo di cartapesta che raffigurava un gigantesco elefante, Alicandro, protagonista della prima sfilata allegorica. Da allora le celebrazioni del Carnevale sono cresciute diventando appuntamenti tradizionali per gli abitanti, come il, emblema del giovedì grasso, o le divertenti sfilate dei carri allegorici.Quest'anno la- inizialmente prevista in calendario dall'8 all'11 febbraio - è stataper il rischio precipitazioni. Nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo riportiamo i dettagli della manifestazione.La maschera ufficiale del Carnevale di Pontecorvo è il, con un naso da Pinocchio, un manganello in mano, una chela al posto della mano e un variopinto vestito che ci ricorda un po’ Arlecchino. La maschera nasce negli anni sessanta e si riallaccia alla tradizione delle maschere della commedia dell’arte italiana.Un'altra maschera molto importante è, le cui origini vanno ricercate nel periodo in cui i Saraceni risalivano spesso il Garigliano facendo razzie un po’ ovunque. A ogni loro scorribanda la popolazione cadeva nel panico e accoglieva i saraceni proprio al grido “ammazza i mori”.Questo periodo nefasto finì di fatto nelle tradizioni del carnevale e con il tempo si formarono gruppi di persone che si tingevano la faccia di nero, indossavano un abito lungo e irrompevano in città armati di bastoni durante i giorni di festa. Gli uomini tentavano di fermarli, donne e bimbi scappavano al grido di “ammazza i mori” e da qui “mazzamauri”…e la maschera entrò così nella tradizione.Infine, un’altra figura classica del Carnevale è quella della, nata nel 1979 per far rivivere la memoria delle grandi serate di ballo.Carnevale di PontecorvoPontecorvo (Frosinone).dal 16 al 18 febbraio 2024.- Dal 16 al 18 febbraio 2024 International Street Food.- Venerdì 16 febbraio ore 18 Piazza Porta Pia: spettacolo del fuoco dei LuxArcana.- Domenica 18 febbraio 2024 ore 14:30 - Sfilata dei carri.- Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Carnevale.