Il Carnevale di Saponara e la sua sfilata

La sfilata dell’Orso e della Corte principesca

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Saponara

Siamo a, un piccolo Comune dei Peloritani che ospita uno dei carnevali più suggestivi della provincia diQui folclore e divertimento si fondono con leggende antiche dal sapore fiabesco per dare vita alla, una rievocazione storica ultracentenaria che risale al Settecento e che si ripete da allora ogni, quest'anno ilMa qual è la leggenda che si cela dietro questo cerimoniale carnevalesco?Il protagonista delè un– anche se all’epoca questo animale non faceva parte della fauna dei Peloritani – che si narra fosse scappato da un circo per aggirarsi tra le montagne di Saponara. Il principe di queste terre,, stanco delle continue lamentele dei paesani impauriti, mandò i suoi cacciatori a catturare l’animale per rinchiuderlo poi nelle carceri di Palazzo Ducale.Il principe volle festeggiare la cattura facendodavanti al popolo e ai nobili dei territori vicini. Incatenato con corde e catene, tenuto a bada dai tre domatori e guardato a vista da due cacciatori vestiti con pelli di capra, l’orso sfilò al suono di brogne, conchiglie marine con l’apice tagliato. Da allora il principe ordinò anche che ogni martedì grasso venisse organizzata la sfilata per festeggiare l’indimenticabile evento.L’orso è la maschera principale della rievocazione; il primo costume era formato da pelli di capra con campanacci ai fianchi e da una maschera a forma di capra. Nel tempo la maschera di cartapesta fu perfezionata fino ad assomigliare sempre più a un orso ma i campanacci sono rimasti e accompagnano ancora oggi i movimenti del personaggio.Ilsegue un copione ben preciso: durante il percorso l’orso cerca di aggredire alcune donne in maniera fulminea per poi arrampicarsi sui balconi e fare spettacolo.Oltre all’orso ritroviamo altre maschere come i domatori, che hanno il compito di rendere inoffensivo l’animale, i cacciatori, autori della cattura e i suonatori di brogna che insieme ai suonatori di tamburi formano la banda dell’orso.Ad aprire la sfilata un’altra maschera tipica, gli “spazzini-pacchiane” che hanno il compito di spazzare la strada prima del passaggio dell’animale. A chiudere la sfilata l’elegante corte principesca.

Nome: Sfilata dell'Orso e della Corte principesca

Dove: Saponara (Messina).

Data: 25 febbraio 2020.

Programma:

ore 14 Piazza Alliata: rievocazione storica dell'ultracentenaria "Sfilata dell'Orso e della Corte principesca";

30° concorso "I Mascarati", premi in denaro alle migliori maschere;

ore 21 serata danzante alla Palestra Comunale "G.Campagna".

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.



Cortesia foto: Pro Loco di Saponara



