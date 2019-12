Il Carnevale Ambrosiano di Cantù

Informazioni, date e orari per partecipare al Carnevale di Cantù

Nel 2020 torna come da tradizione il, quello della Diocesi diche continua, per intendersi, anche quando secondo il rito romano siamo ormai in Quaresima.L'appuntamento di questa 94° edizione è per le domeniche 2-16-23 febbraio e sabato 29 febbraio 2020.È una festa tra le più consolidate tra tutti i carnevali della regione, che vede giungere maschere e spettatori anche dallae che si caratterizza per lain sfilata.La preparazione dei carri richiede un lungo lavoro che inizia anche qualche mese prima in assoluta segretezza per non rovinare la sorpresa. A lavorarci gruppi storici come la Maschera, di Fecchio, del Lisandrin e dei Firlinfeu, solo per citarne alcuni.L'origine delpare risalire ai primi del Novecento, e verso gli anni Venti si ha testimonianza della costruzione di un lungo treno, forse il primo esempio di carro carnevalesco.Le sfilate siperché Cantù era città di artigiani che non potevano permettersi di sottrarre tempo prezioso al lavoro quotidiano; il giovedì era dedicato al tema degli sposi, il venerdì si celebrava il “carnevale dei Magnan”, spazzacamini vestiti di stracci, che andavano in giro truccati di nero e con utensili di metallo per fare rumore, mentre il sabato era la volta della sfilata deiin bella vista che faceva volteggiare la sua mazza per tenere il tempo ai musicanti.Con l’avvento della seconda guerra mondiale il Carnevale Canturino ebbe una battuta d’arresto e fu solo negli anni ’60, con gli, che la festa riprese vigore.La maschera tipica che simboleggia il carnevale è, un garzone di bottega – perché qui atutti hanno avuto in famiglia almeno un falegname – un po’ distratto e maldestro. Ma Truciolo ha anche un cuore grande e un animo nobile perché in fondo da ogni, frutto del sudato lavoro del falegname, può nascere qualcosa di buono come un nuovo progetto o una nuova forma e nulla va mai scartato.Carnevale CanturinoCantù (Como).2-16-23-29 febbraio 2020.le sfilate si svolgono dalle ore 14 alle 17 nelle seguenti giornate:domenica 2 febbraio 2020;domenica 16 febbraio 2020;domenica 23 febbraio 2020;sabato 29 febbraio 2020.l’ingresso in sfilata per i maggiori di 14 anni ha un costo di 6 euro.Per i minori di 14 anni l'ingresso è gratuito.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale