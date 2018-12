I mercatini di Natale a Capo d'Orlando

I mercatini di Natale di Capo d'Orlando

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Inziano sabato 8 dicembre 2018, giorno dell'Immacolata, idi Capo d'Orlando , in provincia di Messina , proseguiranno fino a domenica 6 gennaio 2019: un mese intero di festeggiamenti e appuntamenti, dunque, da vivere nell'isola pedonale allestita in via Crispi e in Piazza Matteotti, con le sole eccezioni delle chiusure per il 25 dicembre e l'1 gennaio.Si tratta di un'occasione da cogliere al volo per scegliere le ultimein vista del Natale, ma anche per fare shopping tra delizie culinarie e manufatti artigianali realizzati dagli artisti del posto.I mercatini di Natale della località siciliana costituiscono un appuntamento irrinunciabile per tutti i messinesi, con leallestite nell'isola pedonale che offriranno ai visitatori l'opportunità di ammirare da vicino i lavori messi a punto dagli artigiani del posto e, soprattutto, di assaggiare i dolci realizzati dai pasticceri e le squisitezze ideati dai fornai.Ogni pomeriggio e ogni sera ci sarà la possibilità di apprezzare i prodotti tipici natalizi in esposizione, ma anche di vivere gli eventi collaterali in programma nell'ambito dell'iniziativa "", tra i quali si segnala laallestita dall'8 dicembre nella Chiesa Maria SS. di Porto Salvo.In programma anche concerti, spettacoli, animazioni e il presepe vivente messo in scena al Castello Bastione il 27 e 30 dicembre e poi ancora il 3 e 6 gennaio.isola pedonale in Piazza Matteotti e Via Crispi, Capo d'Orlando (Messina).da sabato 8 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 (tranne il 25 dicembre e l'1 gennaio).dalle ore 17 alle 24.maggiori informazioni sul programma completo di "IlluminiAmo il Natale" disponibili sulla pagina ufficiale del turismo di Capo d'Orlando.: per giungere in auto provenendo da Palermo , è necessario prendere l'Autostrada A20 in direzione Messina , uscire allo svincolo di Rocca di Caprileone Capo d'Orlando Ovest e percorrere la SS113; provenendo da Catania , è necessario prendere l'Autostrada A20 in direzione Palermo, uscire allo svincolo di Brolo Capo d'Orlando Est e percorrere la SS113.