Quello di Capo d’Orlando , è un Carnevale classico, giocato super coniugare il richiamo turistico della località alla celebrazione dell’evento. Quest'anno il Carnevale di Capo d'Orlando è organizzato dall'Associazione Capo InVita con una serie di inizativein Piazza Matteotti.Sabato 11 febbraioOre 16:30 Laboratorio creativo decorazione carrelli della spesa.Ore 21:30 Musica live Nuntereggaepiù 2.0 in Piazza Matteotti.Domenica 12 febbraioOre 16:30 Laboratorio creativo.Giovedì 16 febbraioOre 16:30-20 Carnival Party.Animazione, musica e divertimento.Dolci di Carnevale offerti dalla Pro Loco.Sabato 18 febbraioOre 16:30 Sfilata dei CARRelli allegorici. Chiusura con festa in piazza.Ore 21:30 Musica live di Batia Brothers.Domenica 19 febbraioOre 16:30 Paladino in maschera, 3° edizione. Riservato ai bambini dai 3 ai 10 anni.Martedì 21 febbraioOre 16:30 Sfilata dei CARRelli allegorici.Chiusura con assegnazione dei premi e festa.Carnevale di Capo d’Orlando: Piazza Matteotti/Isola pedonale, Capo d’Orlando (Messina).dall'11 al 21 febbraio 2023.: evento gratuito.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.: dall’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo-Punta Raisi è possibile raggiungere la località in auto prendendo la direzione Palermo/Messina (autostrada A20) per uscire allo svincolo Rocca di Caprileone-Capo d’Orlando Ovest, oppure in treno attraverso la linea Trinacria Express.Provenendo da Catania (aeroporto di FontanaRossa) la direzione da seguire in auto è quella tracciata dalla A 18 Catania-Messina seguita dalla A20 per Palermo . La frequenza delle corse via treno verso la stazione di Capo d’Orlando-Naso è di 20 minuti da Catania.