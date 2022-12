I mercatini di Natale a Gangi

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale di Gangi

Si svolgonodi, in provincia di. L'appuntamento con i mercatini fa da contorno al celebre, che puntualmente attira migliaia di visitatori nel centro storico per assistere alla rapresentazione il"Da Nazareth a Betlemme", a cura dell'associazione omonima.Il presepe vivente di Gangi è composto da oltre cento figuranti in costume che mettono in scena la nascita di Gesù tramite scene legate alla vita sociale della Palestina dell'epoca.Una colonna sonora e una voce fuori campo favoriscono l'interpretazione del presepe; le scene sono infatti prive di dialoghi tra gli attori.Dal canto loro i mercatini propongono tanti prodotti e idee regalo in esposizione sulle bancarelle, ma anche degustazioni delle delizie culinarie del luogo richiamando sia i residenti che i turisti. Da non dimenticare infine che durante le giornate dei mercatini e del presepe sono aperti ancheGangi (Palermo).dal 26 al 29 dicembre 2022.mercatini dalla mattina alla sera;presepe vivente dalle ore 17.mercatini di Natale ingresso gratuito.L'ingresso al presepe è a pagamento (vedi nostro articolo dedicato, link nel testo).: è necessario percorrere l'Autostrada A19 e uscire allo svincolo Irosa, per poi seguire le indicazioni per Blufi, Bivio Madonnuzza e Nicosia. Giungendo da Messina si deve sfruttare la SS 113, mentre provenendo da Cefalù occorre fare riferimento alla SS 286.Chi preferisce usare i mezzi pubblici può ricorrere alle autolinee SAIS, che assicurano collegamenti con Cefalù,e Palermo.