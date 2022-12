Il presepe vivente di Gangi

Informazioni, date, orari e prezzi del presepe vivente

è il nome assai suggestivo che l’incantevole borgo di– splendido abitato della provincia di Palermo, in Sicilia – ha voluto attribuire fin dalla prima edizione al proprio eccezionale, una manifestazione che porta fra le case e le aspettative della popolazione locale lo spirito dell’Avvento con deciso piglio biblico.Il silenzio… una voce… un viaggio… la vita, sono i temi cardine che permeano quattro intense giornate, rispettivamente il, cui fa da palcoscenico dinamico uncontraddistinto da ruvide scalinate, torri, vicoli stretti, esigue piazzette che contribuiscono a facilitare una riproduzione fedele delladi oltre 2000 anni fa. Gangi si trasforma così in Betlemme, teatro della nascita di Gesù e culla di un tessuto sociale ricucito ad arte da cento figuranti in costume dell’epoca.Si rivive la dimensione spazio-temporale propria di un territorio occupato dai, soggiogato alla potestà tirannica die della sua corte. Visitare il presepe di Gangi significa immergersi nelle acque di un vecchio mondo rievocato nella sua forma fiabesca da unache, complice una colonna sonora emozionante, proietta l’avventore laddove tutto torna al racconto originale, puro, fortemente religioso.Cinque registi – Peppuccio Ballistreri, Carmelo Domina, Giovanni Germanà, Luciano Inguaggiato e Stefano Sauro – si impegnano affinché il grande viaggio immaginario da Nazareth a Betlemme si compia realizzando la somma scoperta del mistero della vita.Si viaggerà insieme a Giuseppe e Maria lungo le strade del borgo fino a raggiungere laubicata proprio sotto l’arcata della Torre Normanna, dove un narratore racconterà il miracolo della Natività a tutti i presenti.La cornice riunisce in un caldo abbraccio i, spettacoli musicali e teatrini di strada per un evento assolutamente unico, durante il quale rimarranno aperti fino a tarda sera i principali monumenti di Gangi, come la Chiesa della Badia e la Chiesa Madre.Segnaliamo chesul sito ufficiale (vedi link nello specchietto riepilogativo qui sotto). Quest'anno non è effettuata la vendita al botteghino in loco.Se ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo suiDa Nazareth a Betlemmecentro storico di Gangi (Palermo).26-27-28-29 dicembre 2022.dalle ore 17.ingresso da 8 a 12 € a seconda delle fasce orarie.presepe vivente.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’evento.Associazione “Da Nazareth a Betlemme” tel. 351 1902719.da Palermo prendere l’Autostrada A19, arrivare allo svincolo Tremonzelli, superare il bivio di Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Petralia Sottana e al bivio di Geraci Siculo seguire le indicazioni per Gangi.Dalla stazione ferroviaria di Palermo proseguire con gli autobus SAIS.L’aeroporto di riferimento è il “Falcone Borsellino” di Palermo.Per tutte le giornate del presepe vivente (e per tutte le fasce orarie) è disponibile il servizio navetta da Gangi basso (Via Nazionale - Bar U Specchiu) a Piazza San Paolo e viceversa.