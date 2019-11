I mercatini di Natale a Vigo di Fassa

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

di Vigo di Fassa quest'anno si svolgeranno nella piazzetta antistante l'ufficio turistico, dove si avrà la possibilità di concedersi un po' di shopping e di passeggiare tra le bancarelle per ammirare i prodotti e i manufatti in esposizione.Le date di apertura dei mercatini sono il 7-8 dicembre, tutti i giorni dal 21 al 30 dicembre 2019 (tranne il giorno di Natale) e poi ancora dal 2 al 5 gennaio 2020.Le tipicherenderanno caldo e accogliente il centro della Val di Fassa, tra addobbi di Natale e creazioni artigianali con una grande varietà di idee regalo da non perdere.Vigo di Fassa fa parte del neonato, che comprende anche: mercatini ed eventi legati alle festività sono previsti anche in queste due località dal 5 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, nell'ambito del cartellone di iniziative "È Natale in Val di Fassa".Tra gli appuntamenti più significativi ricordiamo l'arrivo di San Nicolò tra il 5 e il 6 dicembre accompagnato dai Krampus a Pozza.Il Natale è un'occasione da non perdere per andare alla scoperta della cultura, della gastronomia e del, potendo ammirare lamentre si sorseggia un bicchiere di vin brulè o si fanno compere in compagnia.Pìcol, bon e belcortile delle scuole elementari, Vigo di Fassa (Trento).7-8-21-22-23-24-26-27-28-29-30 dicembre 2019 e 2-3-4-5 gennaio 2020.dalle 15:30 alle 18:30.Chiusi il giorno di Natale.Maggiori informazioni sul sito ufficiale : per giungere in auto, è necessario percorrere l'Autostrada A22 Modena - Brennero, prendere l'uscita Ora Egna e proseguire lungo la SS 48 delle Dolomiti, in direzione Passo San Lugano, Val di Fiemme e Val di Fassa; in alternativa, dall'Autostrada A27 è consigliabile uscire a Belluno Ponte nelle Alpi e continuare lungo la SS 203 per Agordo.Chi preferisce ricorrere al trasporto pubblico può sfruttare la linea 101 degli autobus di Trentino Trasporti.