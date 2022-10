I mercatini di Natale a Santa Massenza

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

(vedi calendario esatto delle aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo) torna l'eventobel borgo di Santa Massenza, nel Comune di, tra i monti innevati della provincia diUn ricco programma di appuntamenti, con i mercatini natalizi artigianali dislocati nelle vie del borgo. Tra gli stand e le bancarelle del mercatino, spazio anche ai concerti e alle iniziative dedicate ai più piccoli.In l'occasione della manifestazione, inoltre, dall'8 all'11 dicembre c'è spazio anche per un evento nell'evento: è "", che permette agli spettatori di conoscere tutti i segreti della distillazione della grappa.Vite di LuceSanta Massenza, frazione di Vallelaghi (Trento).3-4, 8-9-10-11, 17-18 dicembre 2022.dalla mattina alla sera, con eventi distribuiti nelle varie giornate.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook di Vite di Luce.: per arrivare a Santa Massenza in auto è necessario percorrere l'Autostrada A22 del Brennero, imboccare l'uscita di Trento Nord, continuare per Trento Centro e tenere d'occhio le indicazioni pere per. Dopo aver superato l'abitato di Vezzano, si raggiunge la località desiderata.Nel caso in cui si preferisca usare i mezzi pubblici, in autobus bisogna scendere alla fermata Santa Massenza.