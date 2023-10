La notte degli alambicchi accesi al borgo di Santa Massenza

Informazioni, date, orari e prezzi della Notte degli Alambicchi

Un evento che crea atmosfera ed evoca quelle magie che solo l'inverno sa regalare. Stiamo parlando de, che torna anche quest'anno a Santa Massenza, non lontano da Trento,La manifestazione celebra il prodotto tipico per eccellenza del territorio del, ovvero la. Qui trova la sua origine e ancora oggi si produce a livello artigianale, mantenendo la qualità e la raffinatezza di sempre.La notte degli alambicchi accesi riunisce nel piccolo, a pochi chilometri dal centro del capoluogo del, non solo esperti del settore, ma anche appassionati o semplicemente curiosi che hanno voglia di conoscere più da vicino la grappa trentina, le metodiche di produzione che si sono tramandate nel tempo e il territorio dove il prodotto stesso nasce.Le distillerie storiche di Trentino Grappa sono al centro di uno spettacolo itinerante nelle vie del borgo di Santa Massenza a cura della compagnia teatrale Koinè. In un percorso di questo tipo non potevano mancare le, ma anche leche qui lavorano.Nei giorni di festa il pubblico gira per le vie del paese dotato di audioguida, assistendo a scene sulla fisica dell'alambicco e a performance video, a canti lirici poetici e a brindisi a base di grappa. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.La compagniamette in scena sette repliche durante le quattro giornate della manifestazione. Gli spettatori vengono divisi in cinque gruppi di massimo 50 persone (). Ogni partecipante, dotato di radiocuffie, viene guidato dalla voce narrante del conduttore Patrizio Roversi all’interno delle cinque distillerie storiche del paese, che si trasformano nell’inedito palcoscenico dei cinque episodi itineranti che compongono lo spettacolo. Alla fine, l’ultima scena si svolge nella piazza del paese con tutti e cinque i gruppi riuniti per un brindisi finale.Durante l'evento ci saranno deiche propongono piatti della tradizione presso la casa della Pro Loco, Distilleria Francesco e Distilleria Casimiro, mentre presso l'Antica Distilleria Lorenzin di Giovanni Poli è prevista la cena del mastro distillatore.A Santa Massenza il turismo si coniuga con le eccellenze del territorio e non mancano percorsi ad hoc. Tra i molti, c'è quello proposto dall'associazionetra distillerie e degustazioni con visite ai castelli tipici e tour alla scoperta di alcuni produttori delle valli, immersi in uno spettacolare paesaggio che spazia dal lago di Toblino alla Piana Rotaliana, dalla Vallagarina alla Val di Ledro, passando inevitabilmente per la città diRicordiamo infine che negli stessi giorni dell'evento è in programma anche ilLa Notte degli Alambicchi AccesiSanta Massenza (Vallelaghi, Trento).dal 7 al 10 dicembre 2023.adulti 16 €;ridotto ragazzi (dai 6 ai 17 anni) 10 €.Gratuito bambini con meno di 6 anni accompagnati da almeno un adulto.Prenotazione obbligatoria online qui turni tutti i giorni alle ore 17 e alle ore 21;Il 10 dicembre spettacolo unico alle ore 17.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dell'evento e sulla pagina del Turismo di Trento