Cannabis Cup: negli Stati Uniti il campionato della marijuana

High Times Cannabis Cup

Laè un evento che si svolge dal 1987.Inizialmente il luogo che ospitava la manifestazione era – e non poteva essere altrimenti –, inNonostante qui le leggi sull'uso della marijuana siano più flessibili che altrove, ultimamente il governo conservatore sta cercando di limitare l'uso e la diffusione delle droghe leggere sul suolo olandese.Purtroppo, quindi, da un paio d'anni anche l'amministrazione locale ha deciso di intralciare i piani del festival impedendo lo svolgimento della Cannabis Cup, che ha dovuto così trasferirsi altrove.Oggi la nuova casa della manifestazione sono gli: molti stati – dallaal, dalallo stato di, per citarne solo alcuni – hanno progressivamente depenalizzato o legalizzato l'uso della. Proprio in Colorado, addirittura, è stato inaugurato anche unNon si tratta ovviamente di un solo uso ricreativo: ledella cannabis sono infatti note e riconosciute da medici e scienziati di fama mondiale e per questo molti paesi in tutto il mondo stanno intraprendendo la via della. La Cannabis Cup è anche un momento di, di dialogo e di rivendicazione politica; fortunatamente, poco alla volta, in buona parte dei paesi occidentali i governi hanno iniziato a capire che non si tratta di solo "sballo" e che lasciare il mercato nelle mani della criminalità è deleterio.Nel caso specifico dell'iniziativa, si tratta di un evento che prevede una vera e propriae di oggetti legati alla sua coltivazione e al consumo, ma non solo. È anche una festa con musica dal vivo e spettacoli di vario genere.Si può partecipare alla High Times Cannabis Cup come concorrente o come giudice.Gli "assaggiatori" volontari, provenienti da tutto il mondo, possono provare e votare i loro ceppi preferiti di marijuana. Attenzione però:per gli assaggi e non c'è distribuzione gratuita di erba per i partecipanti.Tra le categorie che concorrono ogni anno per i premi ci sono i coltivatori di canapa all'aperto e al chiuso, i, gli innovatori che riescono a trovare nuovi utilizzi per questa pianta ed altro ancora. Solitamente, inoltre, ogni anno vengono presentatiottenuti da incroci tra le specie.Va da sè, comunque, che l'appuntamento più sentito dal pubblico sia quello con l'assaggio...Gli appuntamenti per quest'anno sono diversi: confermata la High Times Hemp House and Hemp Cup 2020 che si svolge ad(Texas) il 20-21 marzo 2020, mentre la High Times Cannabis Cup Central Valley si svolge a(California) il 18-19 aprile 2020.I prezzi per partecipare sono tendenzialmente elevati e partono dai 50 $.Per accedere al festival occorre avere compiuto i 21 anni.Maggiori informazioni e dettagli sul sito ufficiale