I mercatini di Natale a Durbuy

Informazioni utili

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nella regione della Vallonia , nel sud del Belgio , idi Durbuy rappresentano un'opportunità interessante per andare alla scoperta di quella che è nota come: stand e bancarelle saranno allestiti per circa un mese e mezzo al Parc Roi Baudouin, dalfino al(vedi specchietto riepilogativo qui sotto per le giornate esatte di apertura).Tante le proposte per faree tanti i prodotti che si potranno trovare in esposizione, in un vero e proprioimpreziosito e reso magico da una straordinaria atmosfera natalizia. L'intrattenimento sarà garantito anche per i, grazie ala disposizione dei più piccoli. Insomma, tra manufatti di artigianato e idee regalo, tra delizie gastronomiche e addobbi per il Natale, tra decorazioni per la tavola e preparazioni culinarie, c'è solo l'imbarazzo della scelta per decidere cosa comprare.I mercatini si articolano lungo le vie deldi questo borgo: se ilè il cuore della manifestazione, non si può fare a meno di godersi una passeggiata anche nella, anche se va detto che è tutto il borgo a essere decorato e addobbato con decorazioni natalizie.Mercatini di Natale - Marché et village de NoëlParc Roi Baudouin e centro storico di Durbuy (Belgio).da venerdì 22 novembre 2019 a domenica 5 gennaio 2020 (tranne il 25-26-27-28 novembre).il mercatino è aperto venerdì 22/11 dalle 14 alle 20;il 23-24/11 dalle 11 alle 20;Dal 29/11 aperto dalle 11 alle 20 (gastronomia fino alle 22).l'ingresso è libero.per giungere a Durbuy con i mezzi pubblici, si può prendere il treno e scendere alla stazione di Barvaux, che si trova sulla linea ferroviaria che congiunge Jemelle con Liegi La tratta tra Barvaux e Durbuy viene coperta dagli autobus in un quarto d'ora, ma volendo si può anche prendere a noleggio una bicicletta per un viaggio più tranquillo.