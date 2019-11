I mercatini di Natale a Pergola

Cioccovisciola di Natale a Pergola

Giunge quest’anno alla X edizione ladi, l’evento tanto atteso dai cittadini locali e turisti sotto il magico periodo delle feste natalizie, dove la bontà del cioccolato e il sapore speciale del visciolato di Pergola incontrano per l'occasione il profumo del tartufo bianco pregiato.Nel fine settimana delle strade del centro storico di questo caratteristico paese marchigiano saranno ricoperte di stand gastronomici e prodotti tradizionali come i vini DOC, la cioccolata artigianale e la pasticceria tipica delle feste di Natale.Ladi Pergola rappresenta il connubio perfetto tra sapori e antiche tradizioni. Saranno tre giorni all’insegna deldove immergersi nell'atmosfera delle feste tra strade illuminate, degustazioni, mercatini di Natale, spettacoli, concerti, esposizioni di presepi, aree gioco per bambini, bancarelle e molto altro ancora.Laè un prodotto locale molto apprezzato e che tradizionalmente viene chiamato Vino di Visciole, Visner o Visciolata, che viene ottenuto da unmolto particolare, la visciola, e viene fatto fermentare con un vino rosso ottenuto dalla vendemmia precedente.L'evento Cioccovisciola, promosso dal Comune in collaborazione con le associazioni locali e le scuole della città, è un modo per fare di Pergola una delle più belle vetrine della visciolata e del cioccolato in Italia, ma anche l’occasione per far conoscere i suoi prodotti tradizionali in tutta Europa.La Cioccovisciola è parte del cartellone di eventi "È Natale a Pergola", che propone tante iniziative dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020: in programma ci sono concerti, mercatini, spettacoli e animazioni, ed è anche l’occasione giusta per esplorare le bellezze monumentali e gastronomiche di Pergola, scoprendo uno deie le sue bellezze culturali, come il noto Museo dei Bronzi Dorati, le numerose chiese e gli antichi monumenti sparsi nel centro storico.Sempre in tema natalizio, ma al di fuori dell'evento, segnaliamo infine che a Pergola, come ogni anno, viene allestito il Magico Mondo di Babbo Natale (dal 17 novembre 2019 al 6 gennaio 2020), uno spazio dedicato ai bambini che attendono con ansia l’arrivo di Babbo Natale con i suoi doni.centro storico di Pergola (provincia di Pesaro e Urbino).7-8 dicembre 2019.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Cioccovisicola e sulla pagina Facebook dello IAT di Pergola.