Il salone auto e moto d'epoca a Padova

Oltre 4000 auto in vendita, 5000 auto esposte, 90.000 metri quadrati di superficie espositiva e 1600 espositori sono i numeri dell’, il, che si svolge a Padova dalNato come mercato di auto d’epoca e inizialmente riservato ai soli collezionisti, il Salone di Padova è nato nel 1983 confermandosi anno dopo anno un appuntamento unico a livello internazionale, capace oggi di attirare oltre 120.000 spettatori.Gli appassionati delle quattro ruote potranno ammirare in anteprima i modelli delle più importanti case automobilistiche in uscita sul mercato: dallaalladallaalla, passando per lale auto elettrichePer gli irriducibili centauri sarà come entrare in una concessionaria di quaranta anni fa con oltre 500 esemplari d’epoca dalle moto artigianali ai capolavori degli anni ‘70:; introvabili moto d’anteguerra, fuoristrada e la miticaCi si può solo perdere tra i: vecchie targhe, libretti del secolo scorso, cruscotti, contachilometri, spinterogeni, bulloni, cerchi e insegne degli oltrepresenti al Salone di Padova.Auto e Moto d’EpocaFiera di Padova, via Niccolò Tommaseo 59, Padova.dal 24 al 27 ottobre 2019.pre-apertura giovedì 24 ottobre ore 9-18;venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre ore 9-19.45 euro giovedì;30 euro venerdì;25 euro sabato e domenica.Sono disponibili abbonamenti, riduzioni e acquisti online.salone dell’auto.tutte le informazioni sul sito ufficiale la fiera è raggiungibile in auto dalla A13, uscita Padova Sud, e dall'A4 uscita Padova Ovest (o Est) e dista soli 2 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Padova.