I Giochi de le Porte a Gualdo Tadino

Giochi delle porte: quattro torri per quattro rioni

L’l’appuntamento è a Gualdo Tadino , in provincia di Perugia , per assistere ai: una tradizione riportata in auge nel XX secolo (nel 2018 si celebra la 41° edizione), ma che ha origine nel lontano Medioevo.Quest'anno, con grande orgoglio per la città, i Giochi de le Porte possono fregiarsi anche del patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.Si tratta di una rievocazione storica della durata di tre giorni durante i quali Gualdo Tadino veste i panni di cittadina medievale, riportando tra le sue strade. Tre giorni di festa che iniziano il venerdì con la lettura del bando. Nella stessa serata vengono aperte le taverne e gli sbandieratori danno prova delle loro abilità. Il sabato sfila per il centro il tradizionale corteo stoico mentre il palio vero e proprio è durante la giornata della domenica.Le squadre si identificano nei quattro tradizionali quartieri posti ai piedi delle rispettive torri costruite lungo le mura della città:(torre gialla in campo blu),(torre gialla in campo bianco),(torre gialla in campo verde) e(torre gialla in campo rosso). Anche le gare sono quattro, al termine delle quali verrà decretato il vincitore del Palio che si aggiudicherà ila cui è stato attribuito il terribile incendio che anticamente distrusse la città.La prima gara è una corsa a cronometro tra somari con tanto di auriga e frenatore che devono percorrere l'anello del centro storico. La seconda consiste nel centrare con una fionda un piatto di ceramica, al centro del quale vi è raffigurata proprio la Bastola. La terza sfida è il tiro con l’arco mentre la quarta, la più sentita, prevede la gara tra i somari, questa volta cavalcati dai fantini delle torri che si sfidano in contemporanea.I Giochi de le Porte - 40° edizioneGualdo Tadino (Perugia).28-29-30 settembre 2018.sul sito ufficiale rievocazione storica.Gualdo Tadino si trova nella zona orientale della provincia di Perugia, sugli Appennini al confine con le Marche.A seconda della propria provenienza si può percorrere l'autostrada A14 e uscire a Fano per poi proseguire sulla SS73bis e SS3, oppure uscire ad Ancona Nord e proseguire sulla SS76 fino a destinazione.In alternativa, percorrendo la E45, conviene uscire a Valfabbrica e da lì proseguire sulla SS318.