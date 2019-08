La Sagra delle Campanelle a Vasto

Informazioni utili per partecipare alla sagra

La città di Vasto , una delle più famose località balneari abruzzesi , è pronta ad ospitare una nuova edizione dellaSi tratta di uno degli eventi maggiormente rilevanti della località in provincia di Chieti, in grado di attrarre cittadini e turisti provenienti da tutta Italia.Per l'intera giornata delil centro storico della cittadina ospiterà un'iniziativa ormai immancabile in onore di San Rocco.Ancora una volta, la centralissimasarà la sede di un evento entrato nell'immaginario collettivo di chi vive Vasto in prima persona e ama questa piccola città per le sue mille sfaccettature.Il successo della kermesse sarà favorito dalla recente scelta del Comune di far diventare Piazza Rossetti un'area pedonale chiusa al traffico. La giornata che segue Ferragosto rappresenta quindi un'occasione straordinaria per diversi commercianti locali di mettere a disposizione dei potenziali clienti prodotti di alta qualità a prezzi molto bassi.Come si evince dal titolo, laè caratterizzata soprattutto dagli omonimi oggetti di decorazione, tanto ambiti da tutti coloro che decidono di vivere una giornata all'insegna della cultura e della tradizione vastese. Un ampio spazio è riservato alle campanelle di vimini e terracotta che numerosi turisti vorranno sicuramente acquistare come ricordo di una manifestazione che ogni anno acquisisce sempre più lustro.Dopo la polemica che ha coinvolto Vasto in seguito all'annullamento concerto di Jovanotti in programma il 17 agosto, il Comune è corso ai ripari organizzando all'ultimo momento il concerto gratuito di, che salirà sul palco della Rotonda di Piazza Dalmazia venerdì 16 agosto prima dei classici fuochi d'artificio di mezzanotte.Sagra delle CampanellePiazza Rossetti, Vasto (Chieti).16 agosto 2019.dal mattino e per tutto il giornbo.Alla sera (ore 22) concerto di Alex Britti presso la Rotonda di Viale Dalmazia.A seguire fuochi d'artificio alle ore 24.Maggiori informazioni sul portale turistico di Vasto ingresso gratuito.sagra popolare.Vasto si raggiunge comodamente con l'autostrada A14, uscita Vasto-Casalbordino.In treno si può arrivare a Vasto viaggiando sulla linea Adriatica e scendendo alla stazione di Vasto-San Salvo.