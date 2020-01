La Festa dell'Unicorno a Vinci

Informazioni utili per partecipare alla festa

Se siete di passaggio a(Firenze) dalvi capiterà certamente di incontrare fate, elfi e creature bizzarre partorite dalla più fervida fantasia.Sono i protagonisti della, una delle manifestazioni medieval/fantasy più grande d’Italia e giunta ormai alla XVI edizione.La kermesse a tema fantastico anima le vie di questo piccolo borgo medievale, paese natale di Leonardo, dal 2005: oltre 300 tra eventi, spettacoli di arti di strada,Gli altri spazi tematici che caratterizzano la rassegna fin dalle prime edizioni faranno la gioia degli appassionati del genere: la, teatro di giochi di ruolo dal vivo,dedicata ai fumetti e al cosplay, laa tema medievale, lala, il, un’area verde totalmente dedicata ai bambini e infine la, popolata da zombie e creature mostruose, l'e laMolti gli ospiti di fama internazionale, fumettisti e attori di famose serie televisive americane che saranno annunciati nei prossimi mesi, così come i concerti.In calendario anche la poetica, il macabro e spaventoso, nell’area tematica dedicata all’Horror, il concorso di, lae l’originale concorso delleE per i bambini? Nessun problema, il divertimento è assicurato anche ai più piccini con un’, e poi dinosauri, pirati, sirene e molto altro ancora.Festa dell'UnicornoVinci (Firenze).dal 24 al 26 luglio 2020.festival medievale/fantasy.(prezzi relativi alla scorsa edizione)ingresso intero 12 euro/ridotto 8 euro.Abbonamento 2 giorni: 23 euro;abbonamento 3 giorni: 28 euro.Bambini fino a 10 anni: gratis.Residenti ed esercenti del capoluogo gratis.Residenti del Comune di Vinci: 5 euro.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Vinci è situata sulle pendici del Montalbano, a circa 30 km daLa località si raggiunge dall'A11 - Autostrada Firenze Mare, uscita Montecatini terme, per poi seguire la SS 436 o dall'A1 - Autostrada del Sole, uscita Firenze Scandicci e superstrada FI-PI-LI.Saranno allestite delle zone parcheggio fuori dal centro storico del paese, con un servizio di navetta gratuito che li collegherà alla manifestazione ogni 5 minuti.Ci sarà anche anche un'area campeggio attrezzata con bagni e docce.Dalla stazione ferroviaria di Empoli si raggiunge la festa con il servizio di navetta gratuito allestito per l'occasione. Il tragitto dura circa 15/20 minuti e le corse partono:- venerdì 24 luglio dalle 14 alle 00:30 ogni 30 minuti;- sabato 25 luglio dalle 10 alle 00:30 ogni 15 minuti- domenica 26 luglio dalle 10 alle 00:30 ogni 15 minuti.