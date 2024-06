Il Palio dei Castelli e la corsa delle botti a Castiglione Olona

Il Palio dei Castelli

Il Palio dei Castelli è una manifestazione che ogni anno, in estate, tiene banco a, pittoresco borgo medievale nella provincia di Varese. Non solo una semplice rievocazione storica, non un semplice palio, ma un vero e proprio dipinto di questo bel paese lombardo, o, almeno, di com’era nei secoli scorsi.Nulla viene trascurato: ogni dettaglio deve rispettare la storia e così, centinaia tra figuranti, sbandieratori, tamburini, giocolieri e corridori, popolano le tortuose vie del borgo per un’intera settimana di festa, all’insegna delle antiche tradizioni.Il Palio dei Castelli si svolge per due weekend consecutivi () e giunge quest'anno alla XLVII edizione.Si comincia nel primo fine settimana con la solenne benedizione del nuovo pallium e da lì si prosegue con sfilate, spettacoli, giochi, danze medievali, concerti e molto altro, fino ad arrivare alla Corsa dei Cerchi (domenica 30 giugno, ore 17:30)., spesso ritenuta di poca importanza (ma in realtà fondamentale per l’andamento della manifestazione) vede ragazzi dai 7 ai 13 anni, con una squadra per ognuno degli, sfidarsi in una corsa con i cerchi di legno, spinti con una sola mano fino al traguardo, il cui risultato determina l’ordine di partenza della successiva corsa delle botti.Il secondo fine settimana è finalmente il momento del, in cui i più abili bottari di Castiglione Olona, riuniti anch’essi in otto squadre, si lanciano in questa avvincente(7 luglio, ore 21) al fine di coprire di gloria il proprio di rione e di conquistare l’ambitissimo, dipinto ogni anno da un artista diverso.L'evento si conclude con il(ore 23) presso il, splendida rocca medievale che da una collinetta domina tutto il borgo.

Nome: Palio dei Castelli

Dove: Castiglione Olona (Varese).

Date: 28-29-30 giugno, 5-6-7 luglio 2024.

Orari e programma:

Venerdì 28 giugno 2024

Dalle ore 19 Palio a tutta birra.



Sabato 29 giugno 2024

Dalle ore 16

Torneo del Leone d'Argento

Solenne benedizione del nuovo "Pallium"

Palio a tutta birra.



Domenica 30 giugno 2024

Dalle ore 11

Torneo del Leone d'Argento

Corsa dei Cerchi

Dimostrazione Bottari

Palio a tutta birra.



Venerdì 5 luglio 2024

Dalle ore 19 intrattenimenti e spettacoli medievali.



Sabato 6 luglio 2024

Dalle ore 17

Intrattenimenti e spettacoli medievali

Domenica 7 luglio 2024

Dalle ore 11

Intrattenimenti e spettacoli medievali

Corteggio storico

Corsa delle Botti

Spettacolo pirotecnico.



Tutte le sere stand gastronomico e musica live.

Il programma completo con tutti gli appuntamenti si può consultare qui (pdf).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.



Come arrivare: da Milano autostrada A8, uscita Varese Est-Gazzada

Da Varese o Tradate: S.S. 233 Varesina.



