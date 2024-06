Il Festival dei Laghi Lombardi

Informazioni utili per partecipare al Festival dei Laghi Lombardi

Torna per la VII edizione il. Sotto la direzione artistica di Francesco Pellicini,si può partecipare alle tantissime iniziative diffuse sul territorio. La rassegna coinvolge infatti dieci laghi della regione e venti luoghi strategici di ricchezza e di sapere: il Lago di Garda , il Lago d'Iseo , il Lago Maggiore , il Lago di Varese e tanti altre suggestive location.Come si legge sul sito della manifestazione, "i Laghi Lombardi sono un patrimonio naturale di inestimabile bellezza dove il turismo, lo sport, le escursioni e naturalmente l’arte e la cultura trovano il giusto riconoscimento. In questo contesto, l’Associazione Festival del Teatro e della Comicità Città di Luino vuole riunire i patrimoni artistico-culturali dei principali Laghi Lombardi attraverso la messa in scena di un grande tour teatrale di spettacolo live fatto di musica, poesia, letteratura, comicità dove protagonista sia anzitutto il lago e la sua arte".Il ricchissimodel festival si può consultare qui (pdf ).Festival dei Laghi Lombardi e territori limitrofidal 31 maggio al 21 novembre 2024.varie location in Lombardia.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.