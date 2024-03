La Sagra del Carciofo di Ramacca

Ramacca, crocevia di culture e tradizioni

(provincia di) – il “paese dei forestieri”, così chiamato in virtù della grande ospitalità dei suoi abitanti – si festeggia quest'anno la, in programma per due weekend consecutivi, rispettivamente ilLa specialità della zona è il cosiddetto violetto Ramacchese: una varietà pregiatissima e tipica di questa terra ai piedi dell'Etna, la cui inconfondibile sagoma domina all'orizzonte.Il violetto ramacchese è la pregiata qualità di carciofo che viene coltivata da secoli nelle campagne che circondano la splendida cittadina di Ramacca. Ortaggio raffinato conosciuto per le sue, una tradizione popolare vuole che il violetto ramacchese vanti addiritturaNon resta che assaporare i piatti tipici della provincia catanese che sposano il carciofo ai prodotti tipici: solo per citarne alcuni, i paccheri al forno con carciofi e scamorza affumicata, le mezze penne con crema di carciofi e pancetta e le casarecce ai cuori di violetto, senza dimenticare il buonSapori e culture hanno saputo fondersi in un connubio emozionante e di grande spessore nella cittadina di Ramacca.(dall’arabo Rammuallah, “terra o giardino di Allah”, o Ramaq “osservatorio” o Rammak “guardiano di giumente”),si rifà a un periodo ancora più remoto della storia sicula: vi sono conservati i resti di un villaggio preistorico e i ruderi di un centro assimilabile all’epoca siculo-greca. Più recenti le chiese cristiane, tra le quali si annovera la Chiesa di San Giuseppe, nota ai devoti di Padre Pio poiché ne contiene una reliquia.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principaliSagra del CarciofoRamacca (Catania).: 5-6-7-12-13-14 aprile 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco, pagina Facebook del Comune.: dall'autostrada CT-PA, all’uscita di Motta S.Anastasia percorrere la SS192 in direzione Enna, al Bivio Iannarello proseguire per la SS288; giunti al km 13 imboccare il bivio per Ramacca sulla SP25/1.Da Catania: percorrere lo scorrimento veloce Catania – Gela 417, al 40 km imboccare il bivio per Ramacca.