La Settimana Santa di Minori

La Settimana Santa dei Battenti

Un canto antico

Lumi della fede

Informazioni utili, date e programma della Settimana Santa di Minori

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Piccola perla non certo famosa quanto meriterebbe è, comune italiano sulladal 1997 Patrimonio dell’Unesco. Questa località, nota soprattutto per la pasticceria – tanto da essere nominata Città del Gusto – nasconde un tesoro che si mostra solo nel periodo di Pasqua:Dopo due anni di sosta obbligata per la pandemia, nel 2022 tornano l'attesissima Processione dei Battenti e gli altri appuntamenti dellaCome in molte località del meridione, la dominazione spagnola ha lasciato un profondo retaggio culturale e religioso che si manifesta in particolar modo durante la Settimana Santa. Sono l’Arciconfraternita del SS. Sacramento e quella del Rosario a gestire le processioni del Giovedì e del Venerdì Santo, quando la religiosità si concretizza in un suggestivo momento di fede e tradizione. In processione sfilano i Battenti: saio bianco cone una cintura di canapa in vita, per alcuni simbolo delle flagellazioni di Cristo, per altri strumento per le flagellazioni penitenziali impiegato nel corso dell’anno.Il vero patrimonio del paese è il canto che accompagna il corteo. È lo stesso da secoli: trasmesso oralmente da padre in figlio, pare risalga addirittura al Trecento ed è attualmente un bene storico-culturale tutelato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.La prima processione è il Giovedì Santo e annuncia gli ultimi momenti della vita di Gesù. I Battenti intonano il canto straziante nel cosiddetto Ton’e vascie, il tono basso. Il venerdì mattina, all’alba, i Battenti continuano la loro azione penitenziale intonando i canti della passione col Ton’e coppe, il tono di sopra.Ladi Minori è un momento profondamente suggestivo. Per l’occasione in tutto il paese si accendono migliaia di fiaccole e lumini, mentre le luci elettriche si spengono in segno di lutto per il Cristo morto, adagiato su una bara di legno, e la Madonna addolorata, entrambe portati dai Battenti in processione.Se ti interessa l'argomento leggi anche il nostro articolo sulle principaliSettimana Santa di MinoriMinori (Salerno).dal 10 al 18 aprile 2022.il programma religioso comincia già venerdì 8 aprile alle ore 18:30 con la messa a S.Lucia e con l’inizio della Via Matris cittadina, mentre sabato 9 aprile alle ore 17:30 a Villamena è prevista la messa e Benedizione delle Palme.Si entra nel della Settimana Santa di Minori domenica 10 aprile.Domenica delle Palme, 10 aprile 2022ore 8:30 a Torre: Messa e la Benedizione delle Palme;ore 10 in Largo Monastero: commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme e Benedizione delle Palme a cui segue la processione verso la Basilica, con la celebrazione della messa;ore 19 in Basilica: Santa Messa.Lunedì Santo 11 aprile 2022ore 18:30 al cimitero cittadino: Santa Messa;ore 19 via crucis cittadina.Martedì Santo 12 aprile 2022ore 16:30 via crucis in Basilica per i bambini;ore 18 liturgia penitenziale;ore 19 Santa Messa in Basilica.Mercoledì Santo 13 aprile 2022ore 17 in Basilica: liturgia dell’Accoglienza del Grano;ore 18:30 nella Concattedrale di Cava de' Tirreni: Santa Messa Crismale.Giovedì Santo 14 aprile 2022ore 16 a Villamena e ore 17 a Torre: Sante Messe;ore 17.30 processione Penitenziaria dei Battenti a Torre;ore 18:30 Santa Messa “in Coena Domini” e riposizione del S.S Sacramento.A seguire, la Processione dei Battenti percorrerà per le vie del paese fino alla Basilica di Santa Trofimena.ore 21:30 al termine della processione, in Basilica spazio all’adorazione comunitaria;ore 23 Penitenziale dei Battenti.Venerdì Santo 15 aprile 2022ore 5:30 processione Penitenziale dei Battenti;ore 11 in Basilica le celebrazioni dell’Ora media;ore 12 in Basilica, penitenziale dei Battenti;ore 19 in Basilica: messa “in Passione Domini” e solenne Processione del Cristo Morto per le vie della città illuminate dalle fiaccole.Sabato Santo 16 aprile 2022ore 17:30 a Villamene e alle 19 a Torre: Celebrazione Pasquale.La Veglia Pasquale “in Resurrectione Domini” è celebrata nella Basilica di Santa Trofimena alle ore 21.Domenica di Pasqua 17 aprile 2022ore 8 messa in Arciconfraterinita, mentre le messe successive si tengono nella Basilica alle 10:30 e alle 19.Lunedì dell’Angelo 18 aprile 2022ore 19 in Basilica messa in onore di Santa Trofimena.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della comunità ecclesiale di Minori.