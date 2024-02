Il Carnevale di Sedico

Informazioni, date e programma del Carnevale di Sedico

Forse non molti sanno che in Veneto, non distante da, ai piedi delle più rinomate piste sciistiche, il paese dipuntualmente si anima grazie alQuest’anno i festeggiamenti si svolgono ile ripropongono le sfilate dei carri allegorici (4-10-18 febbraio) e delle mascherine dei bambini. Gli appuntamenti sono tutti a, secondo il programma che riportiamo nello specchietto riepilogativo qui sotto.Carnevale di SedicoSedico (Belluno).4-10-13-18 febbraio 2024.ingresso gratuito.Domenica 4 febbraio 2024Ore 15 sfilata dei carri in cartapesta e gruppi mascherati.Sabato 10 febbraio 2024Ore 15 Carnevale dei Bambini. Sfilata dei gruppi mascherati delle scuole dell’infanzia.Al termine: sfilata dei carri mascherati sedicensi e intrattenimento sul palco.Martedì 13 febbraio 2024Alle ore 9:30 e alle ore 15 laboratori per bambinbi negli spazi espositivi del Nuovo Polo Culturale.Domenica 18 febbraio 2024Ore 15 Carnevale delle Dolomiti Bellunesi.Grandioso corso mascherato con la parteciapzione dei carri del Carnevale di Sedico, del carnevale Castionese e di alcune rappresentanze in maschera dei carnevali della provincia di Belluno.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook del Carnevale e su sito ufficiale della Pro Loco.a Sedico si arriva comodamente da Belluno percorrendo la SS50 e seguendo le indicazioni.Chi dovesse optare per il treno può scendere alla stazione Sedico-Bribano, posta sulla linea ferroviaria Calalzo-Padova.