La Processione degli Incappucciati e gli altri riti della Settimana Santa a Lanciano

Dopo due anni di sosta per la pandemia, nel 2022 a Lanciano si torna finalmente a vivere la Pasqua in presenza nelle strade. I riti della Settimana Santa di Lanciano sono davvero suggestivi e rappresentano per gli abitanti della cittadina il culmine della devozione religiosa. La sera del Giovedì Santo in particolare è possibile assistere a una splendida processione notturna: la processione degli Incappucciati.

Si tratta di una tradizione antica perdutasi nel corso dei secoli e ripristinata verso gli anni Ottanta grazie alla volontà del Priore dell’Arciconfraternita della Morte e Orazione.

Confraternite e arciconfraternite

Gli Incappucciati

Il Cireneo scalzo

Informazioni utili e programma della Settimana Santa

Calendario delle aperture

Le confraternite in ambito religioso sono una realtà presente sin dal cristianesimo delle origini. Le confraternite composte da laici sono sorte probabilmente solo in età comunale e spesso rispondevano a vere e proprie esigenze della popolazione, come nel caso delle: spontaneamente si occupavano di daree in generale a coloro che non potevano permettersi. I confratelli tradizionalmente operavano incappucciati per mantenere nascosta la propria identità. Sono di epoca medievale le processioni forse più note, quelle dei cosiddetti flagellanti: i confratelli rivivevano la Passione di Cristo autoflagellandosi e pregando. Con il terminesi indica invece una confraternita parte di una rete di confraternite.Il primo appuntamento è per l'ultima domenica di Quaresima, la Domenica delle Palme, con la spettacolare. È anche chiamata come "La Via Dolorosa" e ripercorre fedelmente, lungo le strade della città, le 14 stazioni della Via Crucis, in modo consono alla descrizione evangelica dellaA Lanciano i confratelli accompagnano la processione del Giovedì e del Venerdì Santo conIl Giovedì Santo è il momento in cui i cristiani commemorano l’ultima cena di Cristo: la processione percorre perciò le chiese che espongono Gesù Sacramentato, simbolo dell’ultima cena. In questo frangente i confratelli si mascherano col cappuccio sia come tradizione ma anche come atto penitenziale per il tradimento covato da Giuda, massima colpa di cui l’uomo si sia mai macchiato.Il protagonista della processione del giovedì così come quella del venerdì, chiamata laè certamente ilun confratello scelto dal Priore per, come Simone di Cirene aiutò a portare la croce di Cristo durante il suo calvario verso il Golgota.La sofferenza per il Cireneodi Lanciano durante il percorso della processione. Il Cireneo è un confratello dell’Arciconfraternita della Mortedal Priore, unico a conoscerne la vera identità anno dopo anno. Il nome del Cireneo viene scritto su un apposito libro custodito sotto chiave all’Oratorio di Santa Chiara, sede dell’arciconfraternita.Il Cireneo è informato del suo privilegio poco prima dell’uscita in processione, durante preparativi presso la sede dell’arciconfraternita. I confratelli si ritrovano a pregare insieme mentre il Priore si ritira, solo, per la decisione. Compito e onere del Priore è poi comunicare la scelta all’interessato senza che nessuno se ne accorga. Il confratello scelto può decidere di rifiutarsi: in quel caso sarà il Priore stesso a vestire i panni del Cireneo. Se il prescelto accetta, è scortato per la vestizione: saio e cappuccio neri, senza calzature. Uscito dalla stanza il Priore si occupa di caricarlo della pesante croce: si tratta del momento più importante e spesso il confratello scelto dà sfogo all’emozione in un sincero pianto.Chiudono i riti della Settimana Santa l', che si svolge in Piazza Plebiscito a mezzogiorno del giorno di Pasqua, con le confraternite che portano le statue dei santi in processione, e il successivo, che chiude le celebrazioni il martedì dopo Pasqua e vede il ritorno delle statue nelle rispettive confraternite.Se ti interessa l'argomento,. leggi anche il nostro articolo sulle principaliLanciano (Chieti).10-13-14-15-17 aprile 2022.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Turismo di Lanciano