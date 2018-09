Le Feste di Settembre a Lanciano

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

L’estate a Lanciano , tra le colline dell’ Abruzzo , inizia quando sull’Adriatico iniziano a ripiegare gli ombrelloni; leche si ripetono ogni anno per tutto il mese (ad essere precisi il programma del 2018 partiva già da domenica 26 agosto, per chiudersi sabato 29 settembre) hanno ereditato la tradizione di una ricorrenza di paese vecchia di 185 anni e l’hanno calata in un festival che mescola spettacolo, divertimento, folklore e buona tavola.Le Feste di Settembre sono per tutti i gusti, ve ne accorgerete anche da un rapido sguardo al, che costituisce il clou della manifestazione: a metà mese potete scegliere tra le giovani star dei ‘talent’, in scena con il concerto di Thomas Bocchimpani di sabato 16, e il clima da revival portato venerdì 14 da un ‘supergruppo’ di interpreti degli anni Sessanta: Mario Tessuto, Gian Pieretti, i Corvi, Enrico Maria Papes dei Giganti, Pietruccio Montalbetti dei Dik Dik. Anche non la sapete, vi troverete a ondeggiare in platea unendovi al coro di Sognando California…A introdurre le due serate, ed è una scelta originale cui dar merito alle Feste di Settembre, sarà giovedì 13 lo spettacolo ‘’, festival nazionale degli artisti disabili (ma quel giorno preparatevi a star svegli fino a tardi:incendieranno il cielo alle 4 del mattino). A chiudere la serie, domenica 16, un altro mostro sacro della canzone italiana, Massimo Ranieri.Una cosa è certa, le Feste di Settembre si vivono en plein air nelle piazze di Lanciano: piazzetta Pace si trasforma in una grande tavola all’aperto, cone 250 coperti serviti fino a tarda sera, piazza dell’Arciprete monta un palco su cui si alternano gruppi pop, piazza Plebiscito accoglie i nottambuli con dj set sotto le stelle.Di giorno, il centro storico ospitaper i più piccoli,. Ma resta vivo e sentito anche il lato religioso delle Feste di Settembre che culmina, per le vie della città, nella processione mariana di domenica 16.: Feste di Settembre: Lanciano ( Chieti : dal 26 agosto al 29 settembre 2018: non disponibile: ingresso gratuito: festival artistico: sul sito ufficiale : ci troviamo a circa 15 km dalla costa Adriatica, e 40 km dal capoluogo dell’Abruzzo, Pescara. Per chi arriva in autostrada, l’uscita Lanciano sulla A14 è a 8 chilometri dalla cittadina. Trasporto pubblico: bus delle autolinee Arpa dalla stazione ferroviaria di Pescara, 65 minuti di tragitto; collegamenti in autobus anche da Roma Tiburtina, circa 3 ore di tragitto.Scopri tutti gli eventi d'Abruzzo