La Fiera Nazionale dell'Agricoltura a Lanciano

Nata come occasione di aggiornamento per chi lavora la terra, la, nel cuore dell’, mantiene questa impronta di incontro professionale, ma si è allargata nel tempo ai gusti e agli interessi di chi vive la natura nel tempo libero, curando orti e giardini per hobby e per passione.si svolge il. Il colpo d’occhio è imponente: i numeri parlando di 4 padiglioni e oltre 500 stand espositivi suddivisi tra i macchinari, le attrezzature, i trattori, le linee per la trasformazione dei prodotti o, ancora, i sistemi per la lavorazione di vino e olio.Per i ragazzi il diversivo è offerto dal, affollato di oche e conigli, mentre chi si vanta di avere il ‘pollice verde’ può sfruttare la Fiera Nazionale dell’Agricoltura per fare rifornimento di sementi, fiori, piante ornamentali, e prepararsi così il terreno per ilA margine dell’esposizione, la Fiera Nazionale dell’Agricoltura propone anche un cartellone di seminari e tavole rotonde, organizzate sia dalle ditte che espongono, sia dalle organizzazioni di categoria.: Fiera Nazionale dell’Agricoltura: LancianoFiera, loc. Iconicella, Lanciano (Chieti).: dal 14 al 16 aprile 2023.: biglietto intero 10 euro (+ prevendita);biglietto ridotto 5 euro (+ prevendita).I ticket d'ingresso si possono comprare online sul sito della fiera.dalle ore 9 alle 19.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione, tel. 0872 710500.: ci troviamo in collina, 50 km a nord-est die a poca distanza dall’autostrada A14 Adriatica (l’uscita Lanciano è a 9 km dal centro cittadino).Trasporto pubblico: treno regionale dalla stazione FFSS di; l’area fieristica si raggiunge poi in autobus o taxi.