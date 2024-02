Rassegna Artigianato Artistico ad Abbiategrasso

Creazioni Artigiane Artiste …e Fiori",

Informazioni, date, orari e prezzi della rassegna

Calendario delle aperture

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La rassegna di artigianato artistico di qualità "dedicata all’artigianato e al florovivaismo, vede comeL'evento torna al Castello Visconteo di(Milano) nel fine settimana dell'per la XIII edizione, anche quest'anno in occasione della Festa della Donna.Si tratta di un’occasione per vedere e acquistare, ma ci sarà anche un'con prodotti selezionati che offre al pubblico degustazioni facendogli conoscere produzioni di nicchia e selezionate. L'area dedicata aldi qualità collega il tema delle donne con quello dei fiori, in quanto richiama il fatto che per la Festa della Donna solitamente si regalano i fiori. In mostra ci sono vivaisti con piante aromatiche, cactacee e succulente, piante annuali e perenni, piante insolite e fiorite, ma nel ricco programma troviamo inoltre dimostrazioni dal vivo dalla pittura su tessuti, sulla tecnica dell'infeltrimento per realizzare oggetti per la casa e molto altro.Questo progetto tutto al femminile nasce con l’che hanno avuto il coraggio di trasformare le loro passioni in progetti imprenditoriali veri e propri. Artiste e sarte, orafe e ceramiste, tutte professioniste appassionate che hanno fatto delle loro abilità un mestiere espongono le proprie creazioni alla mostra Creazioni Artigiane Artiste …e Fiori.È un momento per riflettere anche sull’importanza culturale dell’artigianato in sé, come baluardo contro l’omologazione che la produzione industriale riversa inevitabilmente nelle nostre vite: artigianato come sinonimo dunque di personalizzazione e – ovviamente – di alta qualità.Creazioni Artigiane Artiste ...e FioriPiazza Castello, Abbiategrasso (Milano).dall'8 al 10 marzo 2024.ingresso gratuito.fiori e artigianato.dalle ore 10 alle 20.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale , Associazione Culturale ed Artistica Iperbole tel. 329 8989533, Eventi doc tel. 347 4009542.