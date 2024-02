Il Carnevale di Cinisi

Storia e tradizione

Ilè uno degli appuntamenti più divertenti che si svolgono in paese. Il clou della festa aquest'anno è, quando tornano lein Corso Umberto I (vedi dettagli nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).La storia di questa manifestazione è poco nota e sono rare le testimonianze risalenti al passato. La maschera tipica del Carnevale di Cinisi, così come di molti altri eventi del territorio siciliano, è, che non è altro che la personificazione del Carnevale stesso: si tratta del simbolo di tutti ie di tutti i motivi per cui vale la pena di essere allegri. In genere viene rappresentato e realizzato sotto forma di un, dall'aspetto goffo, composto da cenci e interamente abbigliato, dalla testa ai piedi, con un berretto, un collare, un soprabito, una cravatta ben evidente, un panciotto e i pantaloni.Lu Nannu siede davanti alle case, tenendo le braccia conserte sul ventre, ma anche appoggiata a una ringhiera o a un balcone:. Nel caso in cui "prenda vita" sotto forma di maschera vivente, è in sella a un asino o a bordo di un carro, ma non di rado lo si trova su una sedia mentre il popolo alle sue spalle fischia e grida.Tra le tradizioni tipiche di questo Carnevale c'è, appunto,, che simboleggia. Per chi prende parte a questa rappresentazione, ovviamente, l'occasione è quella di divertirsi e di svagarsi, in compagnia dei compaesani, in attesa degli eventi dell'anno seguente, per un appuntamento che si tramanda generazione dopo generazione.Carnevale di CinisiCorso Umberto, Cinisi (Palermo).dal 10 al 13 febbraio 2024.di seguito riportiamo gli appuntamenti principali.Sabato 10 febbraio 2024Ore 18, Corso Umberto I: sfilata dei carri allegorici.Domenica 11 febbraio 2024Corso Umberto IOre 15:30 Sfilate in maschera delle scuole.Ore 16 Sfilata del carro allegorico dell'Istituto Comprensivo di Cinisi.Ore 16:30 Corteo dei gruppi mascherati e dei costumi in maschera.Ore 17:30 Sfilata dei carri allegorici.Lunedì 12 febbraio 2024Piazza OrlandoOre 16 Esposizione dei carri allegorici.Ore 16:30 Cavalcata storica in maschera.Ore 17:30 Corteo e pesentazione de Lu Matrimonio.Martedì 13 febbraio 2024Ore 15:30 Sfilate in maschera delle scuole.Ore 16 Sfilata del carro allegorico dell'Istituto Comprensivo di Cinisi.Ore 16:30 Corteo dei gruppi mascherati e dei costumi in maschera.Ore 17:30 Sfilata dei carri allegorici.Maggiori informazioni e ildegli appuntamenti sono disponibili sulla pagina Facebook dell'Ass. Culturale "La Maschera" e su questa pagina Facebook