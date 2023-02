Il Carnevale di Piombino

Storia e tradizione

Informazioni, date e programma del Carnevale di Piombino

Calendario delle aperture

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilogni anno è un caleidoscopio di coriandoli e di maschere. La sua storia è quasi secolare ed è considerato uno dei più importanti tra i Carnevali in Toscana. Gli eventi principali con le sfilate sono previste il, ma gli appuntamenti di contorno inziano già nei. Il programma del Carnevale di Piombino è molto ricco e prevede feste sparse per la città, come riportiamo nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo.Fino all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso, la manifestazione è stata contraddistinta dalla presenza e dallain rappresentanza dei vari rioni, insieme con, cioè il pupazzo tradizionale, e i cortei mascherati. A partire dal 1993, invece, l'evento si era svolto in forma ridotta, con la sola tradizione delle sfilate di Cicciolo che è stata mantenuta in vita e trasmessa alle nuove generazioni grazie all'attività del Comitato Festeggiamenti.Questo Carnevale in versione liofilizzata è proseguito per una quindicina d'anni, fino alla svolta del 2008: quando è, per così dire risorto per merito della Pro Loco di Piombino, e sono stati riproposti i veglioni a tema, le maschere a terra e i carri allegorici.Laè, come detto,, che non è altro che il: questo personaggio viene rappresentato da sempre come un ubriacone, cheche si svolge ilLe fiamme hanno lo scopo di segnalare e simboleggiare la conclusione del Carnevale, in un clima di allegria e di euforia. Una fine triste solo per il Cicciolo, insomma, che in questo rogo è accompagnato dalla sua vedova inconsolabile.Negli ultimi anni il Carnevale ha recuperato la verve e la partecipazione che lo caratterizzavano fino a un quarto di secolo fa, complici leche richiamano sempre un gran numero di persone.Carnevale PiombinesePiombino (Livorno).29 gennaio, 18-19-20-21 febbraio 2023.Domenica 29 gennaioOre 14:30 “Carnevale di Rio” a Riotorto, con la sfilata di maschere seguita dalla premiazione.Sabato 18 febbraioOre 16:30 “Storie in Maschera” alla Biblioteca Civica Falesiana Piombino.Domenica 19 febbraioAl mattino in frazione Riotorto c'è la pedalata di Carnevale.Domenica 19 febbraioOre 15:30 Carnevale di Piazza Costituzione.Lunedì 20 febbraioDalle ore 16:30 si festeggia nelle vie del centro con la parata dei trampolieri a cura della scuola di circo Mantica, che si conclude con la premiazione per le migliori maschere alle ore 18 in Piazza Cappelletti.Martedì 21 febbraio - Martedì grassoOre 16 Cicciolo, la maschera storica della città, sfila per le strade accompagnato dall’immancabile Vedova.La sfilata parte alle 16 da piazza Costituzione e percorre le vie del centro per concludere il percorso con il tradizionale falò in Piazzale d’Alaggio.Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Facebook del Carnevale Piombinese, la pagina ufficiale del Comune di Piombino e la pagina Facebook della Pro Loco.