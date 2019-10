Il Mercatino dell'Antiquariato a Piombino, Evocando

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Si chiamailorganizzato nel centro storico di Piombino , in provincia di Livorno , ogni secondo weekend del mese.Il viaggio fra presente e passato si svolge nella zona pedonale, lungo Corso Italia e dintorni, ricolmo per l’occasione di bancarelle che espongono ogni genere di mercanzia in grado di “evocare” appunto i tempi andati ma mai dimenticati.Sui banchi del mercatino vengono accumulati oggetti veramente curiosi, tantissime stranezze, suppellettili bizzarri ma anche eleganti, vinili, giochi, bigiotteria econ una parentesi importante sule ilche in verità non passa mai di moda. È l'appuntamento alternativo al secondo mercato delle pulci cittadino, il Mercatino dell'usato di Piombino che invece si organizza alla quarta domenica del mese.L’organizzazione del mercatino è affidata alla Compagnia L’Arte e l’Ingegno, che tiene fede al proprio nome mettendo in risalto il mestiere del rigattiere e alimentandoe tante proposte collaterali, tra le quali utiliin un contesto certamente divertente e aggregativo che non intende sottovalutare l’influsso propedeutico di un’iniziativa come quella del mercatino, notevole cassa di risonanza per gli artigiani locali e gli addetti alla sensibilizzazione dele delnell’ottica della sostenibilità ambientale.Fra ifigurano appassionati allestitori di stand per la vendita di libri e opere bibliografiche in genere, un comparto fruttuoso al quale buona parte dei visitatori pare essere particolarmente affezionata. Assai graditi agli utenti i diversi articoli di abbigliamento cuciti a mano o realizzati con procedimento industriale, vecchi giornali e riviste, e poi fumetti, figurine e cartoline capaci di completare album rimasti per lungo tempo con parecchie pagine bianche.Evocando è ormai un appuntamento fisso dell'agenda di Piombino ed è considerato uno dei mercatini dell'antiquariato più importanti della Toscana EvocandoCorso Italia, Piazza Verdi, Piazza Gramsci, via Ferrer - Piombino (Livorno).il secondo weekend di ogni mese.Questo il calendario delle prossime date: 9-10 novembre e 7-8 dicembre 2019.dalle ore 9 alle 20.gratuito.mercatino dell’antiquariato.contattare il Comune di Piombino al tel. 0565/63111.in auto da Nord, prendere l’Autostrada A1 e nei pressi di Parma Ovest continuare sulla A15 e poi sulla A12, uscire a Rosignano Marittimo e procedere sulla SS 1 Aurelia fino a Piombino.Da sud prendere l’A12 in direzione di Civitavecchia, prendere la Superstrada SS Aurelia verso Grosseto e continuare fino a destinazione.in treno si giunge alla stazione centrale di Piombino.L’aeroporto di Pisa dista circa 105 km dalla località ed è quello di riferimento.