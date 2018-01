Il Carnevale di Santa Lucia del Mela

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Santa Lucia del Mela

I dolci tipici del periodo di festa si potranno gustare in piazza e scegliere tranon sarà semplice (senza contare cassatine e cannoli!). Un’altra delizia tipica di questo periodo sono itipici del Carnevale luciese, da gustare assolutamente nelle festa del martedì grasso.Santa Lucia del Mela non ha bisogno di motivi per essere visitata ma sicuramente il suo carnevale è certamente un’ottima scusa per recarsi in questo splendido borgo messinese, fra mare e monti, bello ed accogliente in ogni periodo dell'anno.: Carnevale Luciese - U CatalettuSanta Lucia Del Mela (Messina).10-11-13 febbraio 2018.in attesa del programma dettagliato.Tra i vari appuntamenti, segnaliamo i seguenti:Domenica 11 febbraioPiazza Duomo: partenza delle MOTOAPI e sfilata per le vie del paesePiazza Milite Ignoto: rappresentazione de "U SPUSALIZIU".Martedì 13 febbraioPiazza degli Emigrati: partenza MOTOAPI e sfilata per le vie del paeseDalle 18:30 in Piazza Milite Ignoto:- Rappresentazione de "U PROCESSU A CANNALUARI";- Corteo funebre de U Catalettu;- Sagra dei maccheroni- Rogo- Estrazione dei vincitori- Premiazione del re e della regina del Carnevale- Premiazione delle MOTOAPIMaggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Santa Lucia del Mela si può raggiungere in auto dall’A20, uscendo a Milazzo e proseguendo sulla Statale 113 verso Palermo e seguendo le indicazioni fino a destinazione.Numerose sono le corse che collegano il comune con Milazzo, Barcellona e Messina Manca una stazione ferroviaria, la più vicina è quella di Milazzo da cui si può poi raggiungere destinazione con un autobus.Gli aeroporti di riferimento sono quello di Catania e di Reggio Calabria