Il Carnevale di Massafra

Ilnasce da uno scherzo goliardico del 1951.All'epoca, un gruppo di attori dellasi riuniva spesso in un bar durante la preparazione di uno spettacolo di Goldoni, fantasticando di come fare uno scherzo di carnevale che svegliasse un po' la pigra cittadina di Massafra dal torpore vegliardo che la opprimeva.Quattro degli attori, che formavano un gruppetto abbastanza affiatato, decise di sfidare il noioso perbenismo cittadino organizzando. Sparsero quindi la voce quindi che la domenica ci sarebbe stata una ", con tanto di tori, matadores, picadores, banderilleros!".Con un tale annuncio, non si agitarono solo i cittadini più perbenisti e pigri, ma si, dalla polizia ai carabinieri, fino ai pompieri, preoccupati per le conseguenze di una cosa tanto insolita e pericolosa come una corrida in piazza a, che si sarebbe tenuta alle cinque della sera.Nonostante le preoccupazioni e l'ansia, moltissimi cittadini si ammassarono in piazza a Massafra a vedere cosa sarebbe successo. In effetti arrivarono tutti i personaggi della corrida, ma erano un, i picadores a cavallo delle scope e il matador disarmato. Tutti i personaggi della corrida erano presenti, lì, a sfilare, ma in versione giullaresca a scanzonata.Loe suscitò un così grande entusiasmo che l'anno dopo ci si volle riprovare.Ormai, proprio per il gran successo dell'anno precedente, non c'era più l'effetto sorpresa: tutti però volevano partecipare al carnevale scherzoso di Massafra, e da lì iniziarono ad esserci carri sempre più grandi e belli, premi e mascherate, patrocinati dai circoli ed enti cittadini.L'attuale magnificenza del carnevale ha dato il la anche a, ma ciò non fa che incentivare la rincorsa al carro più bello, allo scherzo più grande, alla maschera più divertente.Quest'anno si celebra la 67° edizione del Carnevale di Massafra, che si svolge nel classico percorso cittadino di Corso Roma, con iMassafra (Taranto).22 e 25 febbraio 2020.ingresso libero.Sabato 22 febbraio 2020ore 18 sfilata dei carri allegorici in Corso Roma.Martedì 25 febbraio 2020Sfilata dei carri allegorici in Corso Roma.Per maggiori informazioni sul programma si possono consultare le seguenti pagine ufficiali:quella dei carri allegorici , il sito del Comune di Massafra o la pagina Facebook dedicata.