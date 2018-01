A Castiglion Fibocchi per il Carnevale dei figli di Bocco

Di tutti le manifestazioni carnascialesche d’Italia, si può dire che davvero poche siano suggestive come quella di Castiglion Fibocchi , uno splendido borgo medievale nel cuore della Toscana . Qui, tra le colline dell’aretino, si svolge infatti ogni anno unche attira migliaia di turisti da tutta Italia e che richiama, nelle sue fattezze e nella maestosa eleganza barocca, quello di Venezia Si tratta di un Carnevale di antiche origini, la cui tradizione risale al lontano XII secolo d.C., in quanto si sa da documenti dell’epoca che nel castello del borgo si festeggiava un “Carnevale de filiis Bocchi”, vale a dire una festa a base di danze e musica in onore di Bocco, soprannome del signore del paese.La bella tradizione è stata poi ripresa negli anni ’90 ed è ora giunta alla sua ventesima edizione come un vero e proprio evento nazionale. La forza di questo evento risiede soprattutto nella maestosità, nello sfarzo e nella straordinaria bellezza di costumi e maschere, le splendideche, sfilando per il borgo medievale, creano un’atmosfera davvero unica.Sono circa duecento i figuranti che, ogni anno, prendono parte a questa suggestiva manifestazione e che, grazie ai loro splendidi costumi artigianali, impersonano i personaggi più diversi: dall’Araldo all’Amorino, da Sherazade alle Fate, da Arlecchino alla Regina di Cuori, sono ben centoquaranta le maschere che prendono parte alla sfilata. Il protagonista di tutte loro, il vero re del Carnevale, è Re Bocco, colui che aprirà le porte dele racconterà le storie della corte.La prima manifestazione ufficiale sarà domenica 28 gennaio 2018, con l’apertura degli, la prima, il, l’apertura del Carnevale da parte di Re Bocco e tanti altri eventi che daranno vita a una giornata indimenticabile.

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Castiglion Fibocchi

Il gran finale sarà domenica 4 febbraio 2018, quando agli eventi precedenti si uniranno la meravigliosa sfilata delle maschere, gli spettacoli degli, la proclamazione della maschera vincitrice e la chiusura ufficiale del Carnevale, accompagnata dall’immancabile distribuzione della pastasciutta, una tradizione tipica carnascialesca in uso già dallo scorso secolo.Carnevale dei Figli di BoccoCastiglion Fibocchi (Arezzo).domenica 28 gennaio e domenica 4 febbraio 2018.maggiori informazioni sul sito ufficiale in auto da nord (Firenze) percorrere l’autostrada A1 e prendere l’uscita per Valdarno. Da sud (Roma), percorrere l’autostrada A1 e prendere l’uscita per Arezzo In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Arezzo, da cui si può poi raggiungere Castiglion Fibocchi in autobus.In aereo: l'aeroporto più vicino è quello di Firenze Scopri tutti i Carnevali in Toscana