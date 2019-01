Muggia è una piccola ma suggestiva cittadina della provincia di Trieste.

Come ogni angolo d'Italia, anche Muggia affonda le sue radici in un passato lontano e antichissimo.

Probabilmente nacque come villaggio fortificato in epoca protostorica (VIII - VI secolo a.C.) e dopo l'arrivo dei Romani in Friuli, questi ultimi ne fecero un castrum per difendere il territorio dalle incursioni dei popoli d'Istria. Ha attraversato secoli e secoli di storia e civiltà per arrivare oggi a noi, così, nella sua autenticità e bellezza.



Tra le moltissime tradizioni che questo piccolo e suggestivo borgo conserva, vi è anche il Carnevale con il suo carico di allegria, divertimento e stravaganza.



Il Carnevale muggesano (Carneval de Muja) è un momento di festa molto particolare al quale gli abitanti non possono mancare perchè parla delle loro tradizioni e delle loro radici.

Il Carnevale di Muggia risale al 1420, data accertata storicamente grazie a uno statuto comunale che riportava il regolamento dei festeggiamenti del mato carneval. Nel corso dei secoli si è aggiunta la tradizione - che apre il Carnevale muggesano - del Ballo della Verdura, una danza che risale al 1611 e che vede uomini e donne danzare con delle ghirlande di verdura in testa.



Il capodistriano Nicolò Manzuoli, in un suo scritto così descrive questa originale danza: "si suole l'ultimo giorno di carnevale fare un ballo detto della Verdura, nel quale le donne e gli uomini hanno verdi ghirlande in testa e un arco d'oro di fronde e di Aranzi composto in mano. Poi gli uomini in una schiera e le donne nell'altra, cominciano sotto gli archi di fronde unir schiena contro schiena...e ritornano nelle due schiere divisi come prima".



Il momento più atteso è la sfilata dei carri allegorici ai quali lavorano, con passione e dedizione, gli artigiani locali con le metodiche tradizionali di lavorazione dei materiali.nella preparazione dei carri e costumi nel Capanon.



Un'altra antichissima tradizione alla quale non rinunciare è quella conosciuta come Tutti a ovi: le compagnie del Carnevale in paese fanno questua di uova e poi nella piazza principale preparano una frittata enorme, cotta in una gigantesca padella, che poi viene offerta ai partecipanti.