Il Carnevale di Follonica

Ilnasce nel 1910, con un semplice veglione all'Hotel La Fortuna e cresce in popolarità, con alterne vicende, fino ad arrivare alla straordinariaattuale, che richiama decine di migliaia di visitatori ad ogni sua edizione.Negli anni Venti fa il salto decisivo, passando dalla tipologia del veglione aicon carri e mascherate: con questa struttura attraversa indenne le due guere mondiali e il periodo fascista.Dal 1948 al 1962, grazie alla voglia di rinascere, alla grande partecipazione delle imprese e botteghe locali, all'estro degli artisti e alla guida di Luigi Saragosa, il Carnevale (all'epoca detto "") esplode in tutta la sua forza: da ottobre a marzo, i capannoni per la costruzione dei carri rionali vedono lavorare fianco a fianco cittadini di ogni estrazione sociale, tutti partecipi dello spirito carnevalesco e competitivo. Ma tra il 1963 e il 1978 lo spirito del Carnevale va perduto, e si ritorna ad un carnevale senza carri, limitandosi agli assembramenti di maschere.Dal 1979 ad oggi il Carnevale diriprende quota e vengono rilanciati i: favole, satira politica e riferimenti storici famosi sono le tematiche dei carri presentati dagli otto rioni: Cassarello, Capannino, Pratoranieri, Senzuno, Zona Nuova, Centro, Chiesa e 167 Ovest.Quest'anno, con la fine della pandemia, iltorna nel suo periodo canonico: le quattro sfilate sono previste per altrettante, con un percorso che propone il consueto circuito cittadino.Tra le tante tradizioni, torna il rito dell’alza bandiera carnevalesca sui pennoni di Piazza a Mare, mentre per la chiusura della kermesse in maschera quest’anno l’Associazione Carnevale - in occasione dei 100 anni della città di Follonica - regala al pubblico unoche seguirà la proclamazione di carro e mascherata vincente al tramonto al termine della quarta sfilata (domenica 5 marzo).Dal 4 febbraio al 5 marzo – Animazione degli speaker di Radio Diffusione Follonica con filodiffusione in via Roma e diretta streaming con programmi, musica, eventi, appuntamenti e interviste dedicati al Carnevale.Domenica 5 febbraio ore 9 – 34° edizione Coppa Carnevale di pesca subacquea in apnea abbinata ai rioni organizzata da LNI Follonica - Trofeo Biagetti.Sabato 11 febbraio – Arrivo Re Carnevale: partenza ore 16:30 da largo Montigny sur Sambre, in occasione del centenario della Città di Follonica Re Carnevale uscirà dal palazzo comunale con le reginette al seguito, percorrerà le vie del centro per giungere in Piazza a Mare dove il tradizionale alzabandiera sancirà l’inizio ufficiale della kermesse. Seguirà la presentazione al pubblico delle reginette in Piazza Sivieri a cura dell’Associazione Reginette Carnevali Follonica.Da sabato 11 febbraio a venerdì 17 febbraio – Casello Idraulico: mostra dei pittori follonichesi, a cura di Manlio Micheloni.Sabato 11 e domenica 12 febbraio – Sede Gruppo Vela Lni Follonica viale Italia: 8° torneo di carnevale di vela, classi Optimist e Ilca, a cura di LNI Follonica.: circuito cittadino lungomare Carducci con la partecipazione della sfilata dell’Atletica Rivellino Piombino.Giovedì 16 febbraio - Ore 21 sala Leopoldina “Eugenio Allegri” - Concerto di Carnevale della banda cittadina Giacomo Puccini; le reginette presenteranno i brani in esecuzione.Venerdì 17 febbraio – Ore 15 La Ginestra, via dell’Agricoltura 571: Carnevale dell’amicizia della Ginestra, a cura di Rino Magagnini e Assunta Caruso, con la collaborazione di Paolo Buti, Italia Nostra Maremma Toscana, Atelier di Casetta, l’associazione Urlapicchio, la Cooperativa Arcobaleno, il Coeso – Società della Salute, progetto Dopo di noi, creazioni Apollo di Fabio Apollinari.Sabato 18 febbraio - Parcheggio Bricolarge, via Vecchia Aurelia sud Zona Industriale: ore 16 Carnevale dei bambini, animazione e buffet.Domenica 19 febbraio - Casello Idraulico: mostra opere in cartapesta della Scuola Cartapesta di Follonica, a cura di Pier Vittorio Cacialli, Franca Segnini e Stefano Barbi.con Giuria Reginetta: circuito cittadino lungomare Carducci con la partecipazione della banda in maschera e le majorettes di Piombino (LI).A fine sfilata premiazione Reginetta Carnevale 2023 sul palco in Piazza a Mare.Dal 20 al 26 febbraio - Negozi, Bar, Botteghe di Follonica: 10° concorso “Vetrine vestite a Carnevale”, a cura di fondazione Noi del Golfo, ufficio turistico Iat, Scuola di Cartapesta, Creazioni Apollo, museo Muscart, Associazione Carnevale Follonica e gli otto rioni cittadini.con Giuria di carro e mascherata: circuito cittadino lungomare Carducci.: circuito cittadino lungomare Carducci con la partecipazione della Banda del Bravo e le majorettes di San Miniato.Piazza a Mare: Proclamazione miglior carro e miglior mascherata a terra.Ore 18:45 spettacolo pirotecnico e chiusura ufficiale Carnevale Follonichese 2023.Carnevale Follonichese - Gigi del GolfoFollonica (Grosseto).12-19-26 febbraio e 5 marzo 2023.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.