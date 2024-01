Borgosesia è una tranquilla cittadina della provincia di Vercelli lambita dal fiume Sesia. La sua storia affonda le radici nella fondazione risalente al 14 a.C. e che ha attraversato secoli di eventi molto importanti, tra cui gli avvenimenti legati alla figura di Giuseppe Garibaldi nel XIX secolo. Un passato ricco che ha consegnato a noi oggi tante tradizioni, usi e costumi, come i festeggiamenti della festa più calda dell'inverno, il Carnevale.



Il Carnevale di Borgosesia è di norma uno dei più lunghi d'Italia per durata. Qui i coloratissimi carri allegorici si sfidano a colpi di coriandoli per aggiudicarsi il Palio dei Rioni, ambito premio consistente in uno stendardo ricamato a mano. Un altro premio ambito è il Minipalio delle Mascherate, che andrà a premiare maschere e costumi.



Il Carnevale torna con le immancabili sfilate (28 gennaio, 4 e 11 febbraio 2024) e i tanti appuntamenti di contorno. Tra questi, c'è il Peru che riceve le chiavi della città e la cottura con successiva distribuzione della busecca in piazza domenica 21 gennaio 2024.



Tornano anche il pranzo ufficiale del Mercu Scûrot, il corteo pomeridiano e lo spettacolo pirotecnico (Mercoledì delle Ceneri, 14 febbraio). Il programma completo delle iniziative è disponibile qui e nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo.

Informazioni, date e programma del Carnevale di Borgosesia

Calendario delle aperture

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Borgosesia (Vercelli).dal 21 gennaio al 14 febbraio 2024.ingresso gratuito alle sfilate. Alcuni eventi sono a pagamento.- Domenica 21 gennaio 2024: Gran Busecca e consegna delle chiavi della città a Peru Magunella da parte del Sindaco.- 26-27-28 gennaio 2024: Magunell Bierfest, XIX edizione.- Domenica 28 gennaio 2024: dalle ore 14:30 Primo corso mascherato.- Mercoledì 31 gennaio 2024: ore 21 serata culturale al Teatro Pro Loco, spettacolo “Al Medaiun dal Peru e la gamula d’la gelosia”. Ingresso a offerta libera per beneficenza.- Sabato 3 febbraio 2024: "Oggi mi vesto come mi pare" e veglionissimo mascherato.- Domenica 4 febbraio 2024: dalle ore 14:30 Secondo corso mascherato.- Giovedì 8 febbraio 2024 Ballo dei Bambini.- Sabato 10 febbraio 2024: dalle ore 22 “Gran Galà dal Saba Gras", veglionissimo in Bianco & Nero al Centro Pro Loco.- 10-11 febbraio 2024: “Dark on the Road, il sapore del buio” in Piazza Mazzini, dove viene allestito un truck bar, in grado di portare l’esperienza del buio per tutti.- Domenica 11 febbraio 2024: dalle ore 14:30 Terzo corso mascherato.Assegnazione del Palio dei Rioni e del Minipalio delle Mascherate a piedi.- Mercoledì 14 febbraio 2024 Mercu Scurot, 171° edizione:Ore 10 Distribuzione del "cassù" e pittoresca sfilata per le vie cittadine.Ore 12 Pranzo ufficiale del Carnevale di Borgosesia al Centro Pro Loco – assegnazione del premio Zanni – Borgosesia la Meja Cità; ingresso su prenotazione (40 €).Ore 14:30 Partenza del pittoresco corteo pomeridiano per le vie cittadine.Ore 21 ritrovo presso il Centro Pro Loco per la fiaccolata.Ore 21:30 Piazzale della Stazione: lettura del testamento del Peru - rogo della Maschera. Eccezionale spettacolo pirotecnico di chiusura della manifestazione.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Carnevale.