Il Carnevale di Manfredonia

Informazioni, date e orari del Carnevale di Manfredonia

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il modo migliore per riscoprire la bellezza del Carnevale è partecipare ai festeggiamenti di, dove la festività ha origini antichissime che si ricollegano ai riti dionisiaci dei primi abitanti del territorio sipontino. Questa lunga storia ha fatto sì che ilassumesse un’importanza rilevante nella regione e in tutt’Italia. Il Carnevale è giunto infatti nelallaed è famoso per le sfilate deiSono tre, in particolare, le giornate dedicate alle sfilate, rispettivamente l'La maschera protagonista è, che arriva dalla campagna e dissemina per tutta la città spensieratezza e buonumore; è il Re di Manfredonia per tutto il Carnevale, omaggiato, rispettato e infine bruciato nell’ultimo giorno di festeggiamenti.In questa città del Gargano il Carnevale è ancora qualcosa di importante, una tradizione fortemente sentita che la popolazione vive e prepara con cura e dedizione, offrendo uno spettacolo indimenticabile a chiunque decida di partecipare.Carnevale di ManfredoniaManfredonia (Foggia).11-13-17 febbraio 2024.ingresso gratuito.Domenica 11 febbraio ore 10:30 - Prima Gran Parata.Martedi 13 febbraio ore 17 - Golden Night.Sabato 17 febbraio ore 17 - Notte Colorata.Maggiori informazioni e il programma completo sono diponibili sulla pagina Facebook del Carnevale, sul sito VisitManfredonia e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Manfredonia è facilmente raggiungibile da tutta la penisola italiana grazie all’autostrada A14. Qualunque sia la direzione di provenienza l’uscita è il casello di. Da qui basta seguire la SS89.L'aeroporto di riferimento è quello di Bari, da dove si può raggiungere la destinazione con i mezzi pubblici, bus e treni.