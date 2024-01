Il Carnevale di Satriano di Lucania

Carnevale 2024 è ad accesso limitato. Per assicurarsi il posto è necessario prenotare il proprio parcheggio auto (info Per motivazioni ecologiste, di integrità della festa e di organizzazione, il. Per assicurarsi il posto è necessario prenotare il proprio parcheggio auto (info qui ).

è uno dei Borghi autentici d’Italia: di retaggio medievale e popolato da 2.422 abitanti, è dal 1983 capitale dei murales. Si distingue dai paesi omonimi – Satriano catanese e Ascoli Satriano – anche per il pittoresco e caratteristicoche ospita nel mese di febbraio (quest'anno il), contraddistinto dalla tradizione dele dellaIlincarna un eremita che ha le fattezze di un albero, creatura vegetale errante in un sommo silenzio che fa la sua comparsa l’per le strade del borgo.Il suo fruscio, consistente in un bastone con in punta un ramo di pungitopo, struscia sulle porte delle abitazioni: i padroni di casa ricevono un buon auspicio e, in segno di ringraziamento, donano all’entità qualcosa da mangiare oppure spiccioli.Molto più rumorosa la figura dell'che si muove scuotendo campanacci e le catene legate alle caviglie. I figuranti che eseguono il rituale di questa maschera sono rivestiti da pelle di capra o di pecora. E infine c'è la, individuata nelle donne vestite di nero, che tengono sulla testa la culla su cui va riposare il carnevale al suo termine.Questa curiosissima maschera ha partecipato – grazie all’Associazione Al Parco e alla Coldiretti – a Expo 2015 in quanto ambasciatore di un folclore portatore non solo di storia autoctona, ma anche di unvolto a rinsaldare il rapporto simbiotico dell’uomo con la terra.È anche un monito a rispettare i valori della natura: sussiste a tal proposito la, un'orda di benrappresentanti ciascuno un paese della, che invade ogni anno il centro storico.Tutti possono iscriversi sia per indossare la maschera (e partecipare così al corteo pacifico) sia per animare la foresta facendo ricorso a fantasia e creatività, fucine dalle quali scaturiscono creature del bosco come i folletti, le fate, le farfalle, i lupi e tante altre, riprodotte attraverso costumi rigorosamente realizzati rispettando i principi dele del, modalità che evitano sprechi e tendenze inquinanti.L’effluvio ecologista pervade anche la, nella quale viene messo in scena un matrimonio i cui invitati uomini si vestono da donne e viceversa, alimentando della sana ilarità e fulgida ironia. Il Carnevale di Satriano si proclama a tutti gli effetti e con orgoglio “evento green”, che impone una capillare raccolta differenziata, la messa al bando di materiali non riciclabili a favore del concetto die il consumo unico di prodotti di stagione a filiera corta e km 0. Nell'ambito dei progetti legati al Carnevale, anche quest'anno verranno peraltro piantati numerosi alberi a contrastare le emissioni di polvere sottili e CO2.Satriano di Lucania (Potenza).10-11 febbraio 2024.ingresso gratuito. Per motivazioni ecologiste il Carnevale 2024 è ad accesso limitato e occorre prenotare il parcheggio auto.Sabato 10 febbraio 2024Ore 12 Municipio: raduno figuranti e partenza corteo della Zita verso la Chiesa Vecchia.Ore 12:30 Scale della Chiesa Vecchia: messa in scena della celebrazione del matrimonio della Zita (con lo scambio dei ruoli).Ore 13 Piazza Umberto I: Pranzo della Zita. Apertura stand gastronomici e di prodotti tipici.Ore 15:30 Municipio - Partenza sfilata maschere tipiche: Orso, Quaresime, carretti ecologici e corteo della Zita.Ore 18:30 Piazza Umberto I - Fine del corteo e festeggiamento della Zita con balli e canti spontanei, stand gastronomici e di prodotti tipici, concerto musica folk con "I Contrappunto".Ore 18 Piazza Abbamonte: Carnevale dei bambini.Domenica 11 febbraio 2024Dal mattino, vicoli del paese: Rumita spontanei come da tradizione secolare.Ore 12 Piazza Umberto I - Raduno e premiazione Rumita spontanei. Apertura stand gastronomici e di prodotti tipici.Ore 15:30 Bosco Spera: partenza Foresta che cammina.Ore 18:30 Piazza Garibaldi - Fine della Foresta che cammina.Ore 18:30 Piazza Umberto I: concerto musica folk. Apertura stand gastronomici e di prodotti tipici.Ore 18:30 Piazza Abbamonte: concerto di musica folk e falò tradizionale.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.in auto daimmettersi nella E847, uscire a Tito, percorrere la SS 95 per uscire a Satriano centro.In treno: Satriano è sprovvista di stazione, ergo quelle più vicine risultano quelle di Tito a 8 km e Picerno a 12 km.Autobus: collegamenti giornalieri attraverso la linea 273 Potenza – Moliterno.Aereo: aeroporto di Napoli Capodichino e aeroporto di Bari Palese.