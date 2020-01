Il Carnevale di Samugheo

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Samugheo

Calendario delle aperture

Il Carnevale diè un po’ un ritorno agli antichi riti di origine pagana attraverso la rievocazione di figure inquietanti come iche eseguono danze vigorose atte a imitare i combattimenti fatti dalle capre nel periodo dei corteggiamenti amorosi.Si tratta di un evento dalle antiche origini che affonda le proprie radici nellae conserva elementi che rievocano il culto del dio Dionisio.sono fra le maschere principali che ogni anno prendono parte al carnevale organizzato in questa piccola cittadina.Sono a tutti gli effetti maschere mute che hanno un volto scurito con del sughero bruciato e un pesante abito realizzato con il fustagno nero. La casacca invece è di pelle di capra e viene stretta in vita con una cintura decorata con un gran numero di file di rumorosi sonagli. Il copricapo è in sughero e viene decorato con corna e pelli di capra.Sul petto i Mamutzones portano deiche in epoca remota indicavano il numero di pecore possedute. La maschera che gioca il ruolo della vittima invece èe viene coperta die ha un campanaccio solo ma di grandi dimensioni, proprio come la capra che abitualmente guida il gregge.Secondo la tradizione locale, le maschere escono allo scoperto quando il sole inizia a tramontare.Nel paese risuonano le campane a festa e alle ore 19 dele si iniziano a vedere in giro i personaggi che animeranno le sfilate carnevalesche.La sfilata quest'anno si svolge. Prima si esegue come di rito la vestizione dei personaggi che richiede tempo, dedizione e passione. Si tratta di un momento molto intenso che viene vissuto con grande attesa e pathos dai partecipanti al carnevale. Successivamente le strade del paese vengono animate con la processione coinvolgente e piuttosto disordinata dai Mamutzones e delle altre maschere.La vittima, ovvero s’Urtzu, cade più volte strattonata dal guidatore S’Omadore e si rianima rapidamente dopo aver bevuto vino.Nella tradizione il rito viene ripetuto in più giornate, compreso il martedì grasso, ma per questa edizione non abbiamo notizia di altri appuntamenti.A Maimone - Su Carrasegare Antigu SamughesuSamugheo (Oristano).domenica 9 febbraio 2020.ore 16 sfilata dei gruppiKurent - Lancova Vas (Slovenia)I belli e brutti - Suvero (Liguria)Boes e merdules - OttanaSu Bundu - OraniSos Tumbarinos - GavoiSos Thurpos - OrotelliI Sonaggiaos - OrtueriSos Colonganos - AustisSos Corraios - PaulilatinoSos Mamutzones, s’ Urtzu, s’Omadore, su Carru ‘e Minchilleu, su Traga Corgios, sa Filongiana, sa Pipia de Tzapulu, i Mascheras Limpias e tutte le maschere dell’antico carnevale samughese.A seguire balli sardi in piazza con Massimo Pitzalis.