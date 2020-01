Il Carnevale di Palazzolo Acreide

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Palazzolo Acreide

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Situata nella Sicilia sud-orientale, in provincia di Sircausa,è una piccola cittadina piena di fascino. È stata infatti insignita nel 2002 del titolo dida parte dell'ed è uno dei Borghi più belli d'Italia Ha una storia che vanta radici antiche che arrivano fino in Magna Grecia.Fu fondata nel 664 a.C. ed è stata crocevia di tutte le culture che si sono avvicendate innel corso dei secoli. Rasa al suolo dal terremoto che tra il 9 e l'11 gennaio del 1693 colpì la Val di Noto, rinacque, prima neoclassica, per poi affermarsi, in tutto il suo splendore, elegantemente barocca.È qui che ha sede, la cui origine si fa risalire ai, importanti celebrazioni della Roma antica dedicate al dio Saturno durante le quali era concesso fare tutto quello che negli altri periodi dell'anno era vietato.In seguito all'avvento del Cristianesimo il Carnevale a Palazzolo Acreide perse l'originario carattere magico per diventare più semplicemente occasione di divertimento popolare prima dell'arrivo della più severa e sacrificataSembra che il primo Carnevale sia stato festeggiato intorno allaUna tradizione locale tramanda che non si possa dare inizio ai festeggiamenti prima del 12 di gennaio, perché nei giorni antecedenti vi sono le commemorazioni del terribile terremoto che nel 1693 colpì la città.Ilvede portagonisti imponenti carri allegorici, sapientemente preparati nei mesi successivi e raffiguranti personaggi del panorama politico attuale, e numerosi e colorati gruppi mascherati, tra cui spiccano alcune maschere della tradizione siciliana come i, sfilano per le vie della città con musica e balli a contorno.Al termine del corteo i partecipanti si ritrovano in, dove musica dal vivo e stand gastronomici che offrono i classici, pasta condita col sugo di maiale,fanno in modo che i festeggiamenti si prolunghino fino a notte inoltrata.Il coinvolgimento della popolazione è una delle caratteristiche più folkloristiche di questa festa, a testimonianza delle origini antiche, così, radicate e sentite, che fanno di questo Carnevale uno dei più importanti e rinomati di tutto il territorio siracusano.Ogni anno, infatti, se non fosse per l'impegno e l'amore dei cittadini, l'Amministrazione non riuscirebbe, forse, a organizzare un evento così ben riuscito.Quest'anno si comincia giovedì 20 febbraio con la parata di apertura del Carnevale dei Bambini, mentre le sfilate deisi svolgonoQui sotto riportiamo lo specchietto riepilogativo con tutte le informazioni e il programma dettagliato.Palazzolo Acreide (Siracusa).20-22-23-25 febbraio 2020.di seguito proponiamo alcuni degli appuntamenti più importanti.Giovedì 20 febbraio"Jovi Rassu"ore 16:30 ritrovo dei bambini in maschera in Piazza Pretura e sfilataore 18 in Piazza del Popolo: baby dance. A seguire discoteca in piazza.Sabato 22 febbraio"La prima sfilata"ore 15:30 sfilata dei carri allegorici. Partenza da viale Dante Alighieridalle 22 Gemelli Diversi live. A seguire discoteca sotto le stelle in Piazza del Popolo.Domenica 23 febbraio"Sdirruminica Ranni"ore 10:30 raduno dei carri lungo Corso Vittorio Emanueleore 11:30 stand gastronomiciore 15 sfilata dei carri allegoriciore 22 discoteca sotto le stelle in Piazza Pretura con Dj Fargetta.Martedì 25 febbraio"Sdirimarti"ore 15:30 in Largo Senatore Italia raduno e partenza sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascheratiore 17 Piazza Nigro apertura della tradizionale e grande Sagra dei Cavatiore 21:30 discoteca in Piazza del Popolo con FM Italia on tour.A seguire discoteca sotto le stelle.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale del Carnevale e sulla pagina Facebook dedicata.