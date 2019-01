Il Carnevale di Nimis

Come da tradizione, Nimis – comune friulano di circa 3.000 abitanti in provincia di Udine – festeggia ogni anno un particolareche si intreccia nel suo prologo con l’, unendo un doppio clamore nella tipica occasione di festa.Il “Carneval a Nimis” concerne storicamente l’atteso(Pust, in dialetto proto-slavo, significa appunto Carnevale), che ha luogo nella vicina frazione die interrompe il lungo letargo del personaggio il 5 gennaio, liberato dalle sue catene grazie all’intervento di un gruppo di persone vestite in abiti d’epoca.Viene così a comporsi un chiassoso quanto ilareche prende la forma di una fitta scia di torce infuocate diretta al Palavin, ovvero il grande(foto sopra di Matteo Focesi) acceso dal Pust quale battesimo del periodo carnevalesco, scandito da canti, balli, sagre di prodotti enogastronomici locali e tanto giubilo popolare.Le baraonde del Pust e la sua proverbiale tendenza allo scherzo, nonché al baccano, sbrigliano ogni remora ai festeggiamenti, inducendo la collettività a divertirsi in uno scanzonato anelito di ironia e gusto per il folclore, confluenti nelladella domenica precedente il: carri allegorici, delegazioni in costume, sbandieratori e tanta musica imperversano per le strade del paese profondendo allegria e composizioni cromatiche da fare invidia a un quadro variopinto entro uno sfondo plurisfaccettato.