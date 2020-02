Il Carnevale di Scano di Montiferro

La storia

Sa cursa a puddas

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Scano di Montiferro

Calendario delle aperture

è un piccolo borgo della, precisamente della provincia diPoco più di 1500 abitanti, che vivono in un contesto ambientale e paesaggistico d'eccellenza.Come tutti ben sappiamo, il nostro Paese è disseminato di piccoli centri ricchissimi di storia, cultura,, tradizioni e riti flokloristici che raccontano la civiltà di un popolo.E sulle tradizioni popolari e le usanze,non poteva essere da meno.Riti antichissimi che affondano le loro origini nella storia: qui a Scano Montiferro si festeggiae, sebbene nel corso del tempo si siano perse alcune usanze particolari, ancora oggi è festeggiato alla maniera tradizionale.Ilinizio subito dopo Natale e termina solitamente il, ovvero la domenica dopo le Ceneri. Un elemento portante dei festeggiamenti sono i balli, occasione di festa e socializzazione e soprattutto - almeno nel passato - occasione per le donne di uscire in piazza purchè mascherate e col viso coperto (mentre gli uomini potevano vestirsi con costumi stravanagni).Lavuole che si balli il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica solo dopo cena, dopo i lavori domestici e agricoli.Tra le maschere originalissime spicca la tradizionale(detta anche sa Filonzana) che altro non è che un uomo travestito da vecchia vedova, che corre lungo le strade del paese alla disperata ricerca del figlio condannato al rogo.Sacro e profano si confondono e si fondono: la vecchiacanta i lamenti funebri e comparendo l'ultimo giorno del carnevale, chiude così, col suo dolore, i festeggiamenti. E Giolzi non poteva che essere la personificazione stessa del Carnevale, rappresentato da un, fatto di paglia e stracci che poi veniva dato alle fiamme tra il compianto di tutto il paese.La tradizionale manifestazione del Carnevale di Scano Montiferro è la "", un'anticaanimata da una quarantina di cavalieri che danno vita a una corsa a cavallo all'insegna dell'avventura e dello spettacolo.La corsa si svolge lungo un percorso lungo poco meno di 400 metri e prevede l'abbattimento, a mani nude, di unada parte dei cavalieri mascherati mentre sfrecciano al galoppo del loro cavallo. Non mancano le pariglie e la possibilità di gustare le specialità sarde, piatti tipici e ricette che ovviamente richiamano la storia antichissima di queste civiltà e la dieta mediterranea.Carrasegare Iscanesu e Cursa a PuddasScano di Montiferro (Oristano)23-25 febbraio e 20-21 marzo 2020.sfilate e maschere del Carrasegare Iscanesu domenica 23 e martedì 25 febbraio 2020.Sa cursa a puddas il 20-21 marzo 2020.Maggiori informazioni sulla pagina della Pro Loco e sulla pagina Facebook dei cavalieri di Scano