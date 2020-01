Il Carnevale di Montescaglioso

Informazioni utili per partecipare al Carnevale

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

A pochi chilometri da, nella splendida cittadina di, va in scena ogni febbraio l'ormai amatissimo: una bella manifestazione, giunta nel 2020 alla sua 61° edizione, densa di intrattenimenti di vario tipo che uniscono due tradizioni diverse.Si parte con il "Carnevale allegorico" della cartapesta, che prevede unai cui carri vengono realizzati dai cartapestai locali, secondo la tradizione, per animare le vie della città con colori e allegria.L'ultimo e più importante evento, però, è il famoso e storico. È un evento dal sapore fortemente arcaico, attira la curiosità di visitatori giunti da tutta la regione e dona almontese un'atmosfera decisamente coinvolgente.Il Carnevalone trova la sua origine nella cultura pastorale delle comunità lucane, con maschere antiche ispirate ai riti propiziatori della fertilità, alla natura e ai simboli del mondo greco-romano e medievale. Essendo una tradizione contadina, Il Carnevalone si è evoluto nel tempo insieme al mondo cui apparteneva e ha visto rinnovarsi anche i materiali con i quali vengono prodotti i costumi per le maschere, che, però, rimangono fedeli alla loro retaggio.Il Carnevalone si compone di una serie di maschere tipiche che rendono l'evento davvero suggestivo. Si parte da, ovviamente, un vecchio destinato a finire sul rogo come buon auspicio per il nuovo anno. Vi sono poi, moglie di Carnevalone vestita a lutto, e, che rappresenta l'anno nuovo e il rinnovarsi della natura, e che sarà partorito durante ilC'è anche "U' fus", la vecchia parca che tesse il filo della vita, "U' zembr", ovvero il caprone simbolo del diavolo, ma esistono anche vari personaggi che accompagnano Carnevalone al rogo e assistono la sua vedova, quali il medico e il frate.Il rituale ha inizio all', con il rito dellae la parca che rotea il fuso della vita tra le gambe della gente. Giungono poi i portatori dei campanacci insieme alla "Quaremma" vestita a lutto con in braccio il neonato e la carriola con Carnevalicchio, cui bisogna, richieste sguaiatamente anche dalla Quaremma.A chiudere il corteo è il, su cui vengono di solito attaccati cartelli con frasi popolari in critica al sistema, ai politici, alle tasse e quant'altro sia andato storto durante l'anno.A notte avanzata ha il via, portato a spalla dagli amici fino alla piazza, dove ne verrà bruciato il feretro, mentre Quaremma partorisce Carnevalicchio. A mezzanotte in punto la celebrazione si conclude con quaranta rintocchi, che segnalano l'inizio dellae la fine della festa.Carnevale MonteseMontescaglioso (Matera).16-23-25 febbraio 2020.le sfilate dei carri allegorici si svolgono nelle giornate di domenica 16, domenica 23 e martedì 25 febbraio.Il 25 febbraio sfilata del Carnevalone.Tutti gli appuntamenti si svolgono in Piazza Roma.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.