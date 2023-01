Il carnevale di Tufara

Il Diavolo di Tufara

Tufara è un tranquillo borgo del Molise , a circa 40 km dal capoluogo Campobasso . Oltre che per la rupe di tufo e l'imponente fortezza medievale, questo paese è famoso per le sue. Il Carnevale diha radici antiche e un rituale ben preciso: unche intrattengono gli spettatori apre i festeggiamenti.Quest'anno l'appuntamento con laè per, che si sviluppa secondo il programma che riportiamo nello specchietto riepologativo in fondo all'articolo.La maschera più conosciuta delè quella del: un tempo era collegata alla morte di Dioniso, divinità adorata dai villaggi di contadini. Questa maschera è formata da sette pelli di capra, che ricorda la più comune forma nella quale il dio si presentava sulla Terra, e ha in mano un tridente; con l'avvento del Cristianesimo, l'importanza della festa dedicata a Dioniso scema, ma rimane come maschera carnevalesca tipica di Tufara.Nei festeggiamenti odierni, simbolo del Carnevale, èche lo vincolano e gli impongono di girovagare per le strade del paese, tentando i passanti a far parte delle proprie schiere.A pochi metri di distanza sfilano anche le: uomini vestiti di bianco e con il viso sporco di farina simboleggiano la purificazione data da questo irreversibile passaggio, che in natura porta però alla nascita di nuova vegetazione: morendo, infatti, il seme permette l'origine del raccolto, mietuto dalle possenti falci della Morte.Oltre alla maschera del Diavolo, in una rappresentazione molto caratteristica si susseguono altre figure: unsimboleggia il Carnevale, condannato alla pena capitale ergo gettato giù da un burrone, mentre laimplorano una goliardica Giuria di risparmiarlo, senza riuscirci.La Mamma, però, ha un asso nella manica, costituito da un filo e relativi rocca e fuso, pronti a creare unper il prosieguo della tradizione.Altra maschera del Carnevale di Tufara è quella dell'U'Pisciatur, emblema dell'atmosfera gozzovigliante della festa.A Tufara l'associazione culturale, insieme ad altri enti locali, sostiene e custodisce l'antica maschera tipica del paese molisano fin dal 1999.Maschere e tradizioniTufara (Campobasso).11 febbraio 2023.- Ore 16 inizio della sfilata con le maschere ospiti:Cambas de Linna di Guspini - SardegnaIl Cervo di Castelnuovo al Volturno - MoliseBufù di Casacalenda - MoliseGruppo LIU.BO di Lucera - PugliaArte Apulia di Lucera - Pugliae Il Diavolo di Tufara.- Ore 19:30 rappresentazione finale in Piazza Garibaldi.- A seguire Carnival Party.- Durante la manifestazione è presente uno stand gastronomico con cibo e bevande.- Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.