I mercatini di Natale a Neuchatel

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La cittadina svizzera di, situata sulle sponde del lago che porta il medesimo nome, si appresta a ricevere turisti e appassionati di artigianato, tutti i giorni tranne il lunedì.che vengono organizzati in questo cantone svizzero francese sono fra i più apprezzati di tutta la nazione. Il fulcro della manifestazione quest'anno è il, presso la Marina, dietro alla Biblioteca Pubblica Numa-Droz.Per l'occasione è prevista la presenza diprovenienti da tutta lache propongono i loro manufatti di eccellente qualità; gli avventori possono così curiosare fra le tante bancarelle alla ricerca di oggetti particolari e del tutto nuovi da acquistare e regalare in occasione del Natale. In programma ci sono anche spettacoli e animazioni per bambini.Marché de Noël du LacQuai Ostervald, Neuchâtel (Svizzera).dal 9 al 23 dicembre 2022.dal martedì al venerdì ore 16-21;sabato ore 10-21;domencia ore 11-19.Chiuso il lunedì.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.raggiungere il luogo dei mercatini è semplice. Con il treno basta scendere alla stazione della città e incamminarsi a piedi verso Quai Ostervald In soli 15 minuti di passeggiata ci si ritrova nel cuore della manifestazione.Chi non ha intenzione di avventurarsi a piedi, può optare per la pratica funicolare.