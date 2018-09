I mercatini di Natale a Losanna

Informazioni utili

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ile nell’aria inizia a respirarsi la magia delle feste.Molte città d’Europa si apprestano ad ospitare fra le proprie strade e nelle proprie piazze bellissimi mercatini a tema natalizio e mettono in scena uno spettacolo incantato in grado di far sognare anche gli occhi dei più cinici.Fra queste città c'è anche Losanna , in Svizzera . Solitamente allestito in, il mercatino della capitale del Canton Vaud è davvero mozzafiato: accanto al principale troverete il Marché du Terroir et de la Vigne des Arches du gran port, e il Marché des creatures et des artisans de Pepine, tutti situati in centro a breve distanza tra di loro.Unaoccuperà la piazza principale della città dalla sera del: qui potrete recarvi per cercare il regalo di Natale perfetto. Gli espositori saranno infatti accuratamente selezionati e soltanto iverranno venduti nelle bancarelle di Losanna. Potrete trovare il più pregiato, dolci tipici del Natale e tantissimoLe decorazioni investiranno la città di colori e in particolare avrà luogo il, un evento in cui la luce è la protagonista attraverso una serie di installazioni artistiche. Inprenderà vita un suggestivoe farete felici i più piccini trovando il loro regalo perfetto nelPer regali unici ed originali recatevi, dove si troveranno le stupende creazioni degli abili artisti del legno, del vetro e della ceramica. Se invece amate la gastronomia il mercatino di "" e ciò che fa per voi, e lo trovate traScoprite questa splendida città che sorge sulle rive del Lago di Ginevra immersi nella fiabesca atmosfera delle feste. Visitate le chiese, in particolare laprotestante risalente al XIII secolo, ed ammirate lSe verrete a Losanna trascorrerete certamente una giornata indimenticabile, passeggiando fra le antiche vie del centro storico e visitando ipiù importanti della città. Potrete dedicarvi allo shopping natalizio nei tanti negozi e fra le bellissime bancarelle, mangerete il meglio dei prodotti di pasticceria svizzera e gustosissimi bratwurst, magari dopo una divertente pattinata sulla bellissimadel quartiere di Flon.Mercatini di Natale a Losanna - Bô Noël Lausannedal 21 novembre al 31 dicembre 2018.il giorno dell'inaugurazione apertura alle 18 e chiusura alle 21:30. Da lunedì a sabato dalle 11:30 alle 20:00. La domenica dalle 13:00 alle 18:00.I mercatini artigianali di Place Pépinet sono chiusi la domenica.tutte le informazioni sul sito ufficiale l’aeroporto di riferimento per Losanna è quello di Ginevra.Dotata di una propria stazione ferroviaria, la città è ben collegata con il resto della Svizzera. Si segnala in particolare l’Eurocity che la collega a Milano (per maggiori informazioni: sito ufficiale ).Losanna è raggiungibile in auto con un viaggio di circa 260 km da Torino.