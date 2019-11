I mercatini di Natale a Pinzolo

Mercatini di Natale a Pinzolo

Calendario delle aperture

Poco lontano da Madonna di Campiglio , circondato dalla spettacolare cornice delle Dolomiti in Alta Val Rendena, c'è Pinzolo , un paesino che, come ogni anno, organizza eventi e iniziative per celebrare le festività natalizie.Allestito per la prima volta nel 2007, ilè diventato ormai un attesissimo appuntamento.il Parco Ciclamino di Pinzolo è invaso da luci, colori e profumi con le classichechiaro, tipiche della tradizione dei mercatini più ricercati dei paesi del nord e centro Europa.Il mercatino di Pinzolo, grazie ai numerosi espositori e artigiani, offre al visitatore un'ampia scelta di prodotti di artigianato e gastronomici tipici della zona.Durante il periodo delle feste abitanti e turisti avranno quindi l'opportunità di ammirare e acquistare oggetti e cibi di qualità e cogliere magari l'occasione per regalare ad amici e parenti qualcosa di unico, fatto con amore e passione tra le valli dellecentro storico di Pinzolo (Trento).6-7-8 dicembre 2019 e dal 20 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.dalle 11 alle 20.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.in auto uscendo a Trento Sud - Sarche - Tione - Pinzolo, oppure uscita "Rovereto Sud"- Mori - Arco - Sarche - Tione - Pinzolo; uscita "San Michele all'Adige" - Mezzolombardo - Cles - Dimaro - Campiglio - Pinzolo.Da Brescia: direzione Lago di Idro lungo la SS 237 del Caffaro fino a Tione, poi proseguire lungo la SS 239 fino a Pinzolo.In autobus: collegamenti giornalieri diretti da Trento, Milano e Brescia.Parcheggi in asfalto in paese e ampio parcheggio gratuito appena fuori Pinzolo, nei pressi della chiesa di San Vigilio.