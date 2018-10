Boston Tea Party: il 16 dicembre la rievocazione storica della rivoluzione americana

Informazioni utili per partecipare

A scuola ci hanno da sempre insegnato che l'America del nord fu, per un lungo periodo, colonia britannica, prima degliSiamo a, dove due anni prima che scoppiasse la Guerra d'Indipendenza Americana, successe qualcosa che lasciò presagire il disastro che avrebbe portato successivamente i coloni a distaccarsi completamente dalla grande Madre Patria l'Inghilterra.Il governo britannico emanò una legge che sancì unadalla Cina , risorsa primaria per le colonie inglesi nonché una fonte di guadagno inestimabile per i coloni. Il tè era rivenduto dalla Compagnia delle Indie."Indipendentemente dalle conseguenze dobbiamo rischiare qualcosa. Se non lo facciamo tutto è perduto". Questa frase, attrbuita a, fu la frase emblema della protesta. I coloni rischiarono, distrussero molte casse di tè quel martedì del, preludio sicuro e garantito che la popolazione era stanca di sopperire alla egemonia della Madre Patria. Migliaia di ribelli gettarono in mare casse e casse di tè.Fu una grossa perdita ma contribuì a far valere la loro volontà di essere liberi e di non dipendere più da nessuno. Gli States stavano prendendo coscienza, nessuno li avrebbe più fermati. Agli americani le rievocazioni piacciono; questo lo sappiamo benissimo, ci basti pensare ai bombardamenti televisivi della rievocazione della Guerra di Secessione. Boston avviene proprio questo: una vera e propria rievocazione storica tenuta da un centinaio di persone che, vestiti in abiti d'epoca, oggi come 245 anni fa, buttano in mare casse di tè. Il tè buttato sia chiaro, è tè da scarto. Ma indovinate chi fornisce questo tè ai bostoniani? Si, ci avete azzeccato: la. Proprio quella compagnia contro i quali si sono ribellati i bostoniani, dona ancora oggia questa manifestazione.Si, la. Fu istituita dalla Regina Elisabetta I più di 400 anni fa. Per questa occasione la Harpon Brewery, uno dei più importanti birrifici di tutta Boston e una delle marche più rinomate d'America, produce una birra in edizione speciale: laIlè un evento al quale può partecipare chiunque. Sono moltissimi i turisti che si fermano o arrivano in città col solo intento di rivivere uno degli episodi più significativi della storia americana. Una manifestazione, questa, che si ripete ogni anno al. Il 16 dicembre di ogni anno si rievoca questo evento. I bostoniani ne vanno fieri, proprio perché questo evento è stato un piccolo passo verso l'Indipendenza.Unne celebra la grandiosità, il. E' una tradizione che si ripete ogni anno, a volte è criticata a causa dello stile consumistico americana e dello spreco che comporta (pensiamo al tè buttato, seppur di scarto); tuttavia, ogni anno, si rinnova l'amicizia tra Stati Uniti e Inghilterra con la donazione del tè da parte della Compagnia delle Indie.245th Boston Tea Partyporto di Boston (Boston Harbor), Stati Uniti 16 dicembre 2018.dalle 18:30 alle 20:30.45 kg di tè da scarto donato e buttato in acqua. Oltre 100 interpreti e figuranti che celebrano la giornata travestendosi come i coloni della seconda metà del Settecento.Migliaia e migliaia di partecipanti non solo americani ma provenienti da molti altri paesi. Boston si riempie di turisti che scalpitano nell'attesa di vedere tutto quel tè buttato in mare.30$.