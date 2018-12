I mercatini di Natale a Lecce: la Fiera dei Pupi

I mercatini di Natale a Lecce

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Anche a Lecce il Natale è arricchito dai mercatini: l'appuntamento nel capoluogo salentino ècon la Fiera dei Pupi.Cambia la cornice scelta per la manifestazione, che non sarà più l'ex Convento dei Teatini accanto alla Chiesa di Santa Irene, bensì il primo piano delLaa Lecce, meglio conosciuta come, propone l'esposizione e il mercatino di manufatti in cartapesta e terracotta che rappresentano figure del presepe realizzate a mano dai migliori artigiani locali secondo la tradizione leccese.Visitando il mercatino si potranno ammirare e acquistare presepi completi e singoli personaggi, ognuno fatto a mano con dovizia di particolari.La Fiera di Santa Lucia è allestita al primo piano del Castello ed è gratuita. L'apertura è prevista ogni giorno, sia al mattino che al pomeriggio. Ci si può rilassare e divertire trovando numerose idee regalo ma anche molti altri articoli, tra delizie gastronomiche e manufatti dell'artigianato locale.L'esposizione viene allestita ormai da oltre cento anni, ed è une non solo. Si tratta del punto di riferimento più indicato per chi non riesce a resistere al fascino del presepe, tra capanne e palmizi, ruscelli e personaggi che rappresentano tutti i mestieri e le arti dei tempi passati.Ricordiamo inoltre che presso il Parco dei Colori (via delle Medaglie d'Oro) nel weekend del 7-8-9 dicembre 2018 sarà allestito il, dove i bambini potranno divertirsi giocando con gli elfi e incontrando Babbo Natale per consegnargli la letterina.Castello Carlo V, Lecce.dal 7 al 24 dicembre 2018.dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21 (il sabao fio alle 22);festivi ore 9-22;24 dicembre chiusura alle 13.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Castello Carlo V.Parco dei Colori, via delle Medaglie d'Oro - Borgo Pace, Lecce.7-8-9 dicembre 2018.dalle 17 alle 22.3 € (dai 2anni in su).maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.per arrivare a Lecce è possibile usufruire dell'Autostrada A14 Bologna - Taranto o dell'Autostrada A16 Napoli - Canosa, uscendo a Bari e proseguendo lungo la superstrada che conduce al capoluogo salentino, per poi imboccare la SS613.