I mercatini di Natale a Colmar in Alsazia

Sei mercatini di Natale per tutti i gusti

Il mercatino in Piazza dei Dominicani (Place des Dominicains), ad esempio, è quello che presenta una dimensione più spirituale, con le casette/botteghe che si diramano proprio ai piedi dell'antica chiesa di San Domenico, risalente al quattordicesimo secolo. Decorazioni, alberi di Natale e dolciumi sono le merci più presenti.

Nella zona della Petite Venise, invece, l'atmosfera cambia radicalmente: casette colorate e allegre danno vita al Mercatino dei bambini (Marché de Noël des enfants) esponendo ogni tipo di tesoro, dai giocattoli di legno ai peluches, dai clown agli omini di zenzero. Il tutto in uno scenario a misura di bambino, con una gigantesca cassetta delle lettere per Babbo Natale e giostre con cavalli per divertirsi come una volta.

Chi è appassionato di oggetti d'arte e di antiquariato non potrà farsi sfuggire il mercato coperto nella zona del Koïfhus: sculture in legno, ceramiche artistiche, manufatti e gioielli eseguiti da abilissimi artigiani ed orafi delizieranno i cultori e gli amanti del bello.

Poco distante dal Koïfhus si trova il Mercato in Piazza dell'Ancienne Douane: un delizioso gioiellino costituito da 50 casette che vendono leccornie e decorazioni natalizie di tutti i tipi.

Un mercatino destinato agli amanti della gastronomia e dei prodotti tipici alsaziani: si trova in Piazza Jeanne D'Arc (foto) e vende ogni cibo della tradizione di questa regione francese.

Un villaggio interamente dedicato ai peccati di gola, il Marché Gourmand, si svolge in Place de la Cathédrale.

Altri eventi collaterali

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale di Colmar

Calendario delle aperture

È ufficiale: tornano i mercatini di Natale di Colmar. La città alsaziana ogni anno propone questa suggestiva manifestazione, creata per attrarre visitatori da tutta Europa e accompagnarli per il periodo dell'Avvento. Protagonista è innanzitutto la città vecchia, che per l'occasione viene illuminata con luci scintillanti che si fondono amabilmente con i colori già romantici del paese. Ma sono previsti anche moltissimi eventi collaterali, a far sì che per un mese intero turisti e colmariens non si annoino mai. Oltre ai mercatini, a Colmar durante il periodo di Natale è possibile imbattersi in tantissime altre attività ed eventi. Tra queste ci sono le rappresentazioni teatrali della Natività, messe in scena da attori professionisti in un vero e proprio presepe vivente, oppure le gare sulle piste di pattinaggio o le bellissime luci che decorano tutta la città, installate da light designer. Per questa iniziativa Colmar è stata in passato insignita del premio speciale dell'"Accademia delle Arti di Strada". La Magie de Noël: varie location di Colmar, Alsazia (Francia). Dal 24 novembre al 29 dicembre 2022. Dal lunedì al giovedì: ore 10-19; venerdì, sabato e domenica: ore 10-20. Vigilia di Natale (24 dicembre) ore 10-17; Natale (25 dicembre) ore 10-20.