I mercatini natalizi di San Candido in Alto Adige

Informazioni utili

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

San Candido, Innichen per gli altoatesini, è un piccolo paese della provincia di Bolzano , in Alta Val Pusteria , che rappresenta un luogo molto romantico dove trascorrere il periodo natalizio, tra valli innevate e natura incontaminata nel cuore delle Dolomiti.Da qualche anno, però, c'è un motivo in più per fermarsi a San Candido : visitare il caratteristico mercato del "", che si svolge per questa edizione dalsecondo il calendario di aperture che riportiamo nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo.Quello di San Candido è uno dei mercati di Natale più piccoli dell'Alto Adige, ma non per questo meno curato, anzi! Ciò che colpisce i visitatori è la cura di ogni dettaglio e l'amore per tutto ciò che è naturale e di fattura artigianale.Laintorno alla chiesa di San Michele si riempie di luci d'atmosfera e le tipiche casette di legno espongono prodotti unici nella zona, come le, le calde pantofole in feltro, i decori natalizi creati da sapienti mani artigiane.Ma non è tutto: curiosando tra gli stand/casette del mercato di Natale di San Candido, i visitatori avranno la possibilità di gustare tutti, come i Lebkuchen (i biscotti di pan pepato), lo Zelten (una sorta di pane nero ripieno di frutta secca e canditi).E per riscaldarsi durante lo shopping? Niente di meglio che bere dei sorsi rinfrancanti di(un succo di mela molto speciale, perché bollito con spezie e fettine di arancia), o del più forte Vin brulè, a base di vino, zucchero e spezie.Mercatini di Natale di San Candido - Natale nelle DolomitiPiazza San Michele, San Candido (Val Pusteria, Bolzano).29-30 novembre-1 dicembre, 6-7-8 dicembre, 13-14-15 dicembre e tutti i giorni dal 19 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020. Chiuso il 25 dicembre.aperto dalle 10:30 alle 19.Il 24 dicembre dalle 10:30 alle 15.maggiori informazioni sul sito ufficiale in auto con l'autostrada A22, uscita Bressanone-Val Pusteria e SS49 della Val Pusteria fino a San Candido.In treno: stazione ferroviaria San Candido, a pochissimi passi dal centro.In autobus: linea autobus Brunico-San Candido.